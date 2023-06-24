Громадянська війна в Росії може стартувати вже в найближчі години, публічні особи вже почали визначатися зі стороною, яку підтримають.

Російський опозиціонер Михайло Ходорковський, який понад 10 років провів у в'язниці через особистий конфлікт з Володимиром Путіним, підтримав дії ватажка "Групи Вагнера" Євгена Пригожина. Відповідний пост він опублікував у своєму телеграм.

"Пригожинський заколот, незважаючи на свою половинчастість і непідготовленість – найсильніший удар по путінській репутації. Кремлівські тролі розганяють, що завтра все буде ОК. На жаль їм - не буде!" - пише Ходорковський.

Він зазначає, що ситуація однозначно свідчить про остаточний вихід "групи Вагнера" і її лідера з-під контролю Кремля. Примітним колишній олігарх вважає той факт, що зараз Пригожин "слово в слово" озвучує те, що говорить "антивоєнна опозиція" з початку війни.

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У цьому контексті опозиціонер закликав свою аудиторію підтримати вагнерівців і їхнього лідера, а також не дати владі зупинити Пригожина на шляху до Москви.

"Допомагати з бензином і солярою, переконувати тих, кого пошлють його зупиняти, що ворог у нас зараз спільний. Так, допомагати хоч бісу, якщо він вирішив виступити проти цього режиму! Якщо один злочинець готовий перешкодити іншому – не час крутити мордою - зараз треба допомогти, а потім, якщо доведеться, будемо битися і з цим.. І так, це лише початок, - закликає Ходорковський.

Колишній польовий командир бойовиків " ДНР " Ігор Гіркін, коментуючи заяву опозиціонера, попередив, що це лише початок – головне почнеться, коли провладні фігури почнуть підтримувати Пригожина.

"Ходорковський закликав підтримати Пригожина. Не дивно жодного разу. Цього слід було очікувати. А ось коли почнуть "перевзуватися" діючі чиновники і пропагандони – буде забавніше. А вони вже почали. Ось Шуригін, наприклад, вже "оголосив нейтралітет". Дрібниця, звичайно, але знакова дрібниця", – написав Гіркін.

Заколот Пригожина і вагнерівців - останні новини

Вранці 24 червня Пригожин зустрівся із заступником Міністра оборони РФ Юнус-Беком Євкуровим у штабі Південного військового округу в Ростові. Там Пригожин зажадав привезти до нього начальника Генштабу Росії Валерія Герасимова і главу Міноборони РФ Шойгу. В іншому випадку пригрозив походом на Москву.

Крім Ростовської області події розвиваються і на території Воронезької області. Місцевий губернатор повідомив, що по трасі М-4 "Дон" на території регіону їде колона військової техніки, і закликав громадян не користуватися поки цією дорогою. Він не сказав, чия це колона, але враховуючи, що до цього про пересування регулярної армії губернатори в подібних повідомленнях ніколи не повідомляли, ймовірно, мова йде про ще один великий підрозділ вагнерівців.

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