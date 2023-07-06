В даний час пошуково-рятувальні роботи на місці удару продовжуються.

Внаслідок російського ракетного обстрілу Львова пошкоджено багатоквартирний будинок. Зруйновано 3 та 4 поверхи у двох під’їздах. На даний час відомо про чотирьох загиблих, а кількість поранених зросла до 34.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький. "Підтвердили загибель чотирьох людей. На момент влучання усі вони перебували в будинку", - зазначив він. Козицький додав, що уламок ракети впав в одному зі сіл Львівського району поблизу будівлі Народного дому. "Попередньо – без постраждалих", - повідомив голова ОВА.

"Унаслідок падіння уламків ракети є руйнування в приватному господарстві в одному зі сіл Золочівського району. За попередньою інформацією, постраждалих нема", - повідомив Козицький.

Крім цього мер Львова Андрій Садовий додав, що 13 поранених у лікарні, вони у різних станах. Також мер уточнив, що внаслідок удару пошкоджено 35 будинків, серйозних уражень зазнало 60 помешкань, пошкоджено 50 автомобілів. У зв'язку з цим міська влада ухвалила рішення виділити 100 млн грн на відновлення зруйнованих помешкань.

"Всім мешканцям, які втратили житло запропонували тимчасово проживати в готелі або в модульному містечку, в Стрийському парку, яке розташоване поруч", - додав Садовий.

Станом на 8:20 за даними МВС, унаслідок ракетного обстрілу російських терористів кількість поранених зросла до 32, одна з них дитина.

Нагадаємо, раніше міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що триває пошуково-рятувальна операція. "Станом на 7:00 загинуло 4 людини, травмовано - 9. Співробітники ДСНС врятували 7 осіб, евакуювали - 64", - розповів подробиці Клименко.

"Є інформація, що під завалами ще залишаються люди", - уточнив Клименко.

Окрім того, на нічний удар по Львову відреагував президент України Володимир Зеленський. "Львів. Наслідки нічного удару російських терористів. На жаль, є поранені та загиблі. Мої співчуття рідним", - написав президент у Телеграмі.

"Обов'язково буде відповідь ворогові. Відчутна", - додав він.

Ракетний удар по Україні

Сьогодні вночі росіяни завдали ракетного удару по Україні. Ворог здійснив пуск ракет типу "Калібр" з акваторії Чорного моря. Тривога поширилась майже на всю Україну. Під час атаки у багатьох областях працювала ППО.

У Львові кілька разів лунали вибухи. У Повітряних силах повідомляли про роботу у сфері сил ППО. Пізніше стало відомо про приліт по житловому будинку в обласному центрі. Під ранок повідомлялося, що в результаті атаки загинули двоє людей.

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