На кадрах видно, що працівники екстрених служб почали рятувальну операцію майже відразу.

Очільник Офісу президента Андрій Єрмак опублікував кадри, зняті за кілька хвилин після падіння уламків російської ракети на житлові будинки у Львові.

На відео видно, що екстрені служби прибули на місце падіння уламків практично відразу. Розпочалася рятувальна операція та розбір завалів. Ма місці працювали медики, рятувальники та поліціянти.

"Одразу після удару російської ракети по цивільним у Львові… Станом на зараз відомо про 4 загиблих та 34 постраждалих у Львові", - написав Єрмак.

Ракетний удар по Львову

В ніч на 6 липня у Львові кілька разів лунали вибухи. Потім стало відомо про падіння уламків ракети на житловий будинок. Під ранок повідомлялося, що вніслідок атаки загинули двоє людей. Згодом кількість жертв зросла до чотирьох.

Як повідомили у Повітряних силах, російські окупанти атакували Львів "Калібрами". Всього було знищено 7 крилатих ракет. При цьому речник ПВ Юрій Ігнат додав, що ракети спочатку летіли на Київ, але змінили маршрут.

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