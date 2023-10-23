Фахівці давно досліджують, як це "має працювати і як це нам допоможе".

В Україні наразі працює власна система оповіщення про повітряну загрозу. Однак для власної безпеки потрібно враховувати характер небезпеки. Так, у разі балістики у громадян після сигналу є лічені хвилини, щоб укритися.

"Тут треба розуміти. Якщо летить крилата ракета, то є певний час для того, щоб сповістити населення, увімкнути сирени повітряної тривоги. Ну а якщо летить балістика - це лічені хвилини", - зазначив спікер командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону.

Речник додав, що якщо противник б'є з реактивних систем залпового вогню або крилатими ракетами з невеликої відстані - потрібні "додаткові джерела інформації, щоб якнайшвидше сповістити населення про небезпеку".

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Він також розкрив, чи працює у нас ізраїльська система оповіщення. За його словами, фахівці давно досліджують, як це "має працювати і як це нам допоможе".

"Не можу навіть деталізувати. Бо я нічого про це абсолютно зараз не знаю... Якщо допоможе, то слава Богу. В нас і так зараз зрештою працює система оповіщення, як може працювати", - сказав Ігнат.

Ізраїльська система оповіщення - що відомо

У квітні цього року УНІАН повідомляв, що надсучасну систему оповіщення про повітряну загрозу Tzeva Adom передасть Україні Ізраїль. За її допомогою українці мали б раніше дізнаватися про підліт ворожих ракет та безпілотників, причому навіть тих, котрі до цього не бачило ППО.

У травні Україна отримала перші три з 16 радарів RADA ieMHR виробництва ізраїльської компанії RADA Electronic Industries. Ізраїльська система безпеки використовує саме ці радари для ідентифікації та класифікації літаків та ракет. Вони також підключені до системи оповіщення, що попереджає працівників полігону, яким загрожує небезпека, про необхідність сховатися.

Також того місяця у Києві пройшли випробування цивільної системи попередження про ракетні удари, яку Ізраїль розробив для України.

Однак гучні сповіщення викликали негатив у українців. Пізніше київські чиновники пообіцяли їх не надсилати.

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