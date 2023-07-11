Сьогодні в ході останньої повітряної тривоги українцям знову прийшло гучне екстрене повідомлення від КМДА, але від причетності до них там відмовилися.

Раніше київські чиновники пообіцяли не надсилати більше екстреними сповіщення про повітряну тривогу, оскільки на них люди масово негативно реагують через дуже гучний і різкий звуковий сигнал.

Однак сьогодні в ході останньої повітряної тривоги українцям знову прийшло гучне екстрене повідомлення від КМДА, але від причетності до них там відмовилися.

"Екстрені оповіщення з гучним сигналом про повітряну тривогу та інші загрози розсилає Державна служба України з надзвичайних ситуацій через свою систему оповіщення. Міська влада Києва повідомляє про повітряну тривогу тільки через додаток Київ Цифровий і офіційний Telegram-канал КМДА", - повідомили там.

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Відзначимо, що раніше в коментарях під одним з постів на своїй офіційній сторінці в ФБ адміністратори ДСНС заявили, що сповіщення розсилають не вони, а чиновники КМДА.

Сьогодні ДСНС дали роз'яснення про оперативне інформування населення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій через мобільні телефони.

"У 2022 році ДСНС при проведенні модернізації загальнодержавної автоматизованої системи централізованого оповіщення спільно з операторами мобільного зв'язку України реалізована можливість інформування населення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій на мобільні телефони, в тому числі про загрози військового характеру, насамперед про повітряну тривогу в регіонах нашої держави", - сказано в повідомленні.

Там зазначили, що наразі система оповіщення налаштована і дозволяє обласним та Київській міській військовим адміністраціям розсилати інформацію про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій та загрози військового характеру населенню на мобільні телефони у своїх регіонах.

Оповіщення про повітряну тривогу в Україні - деталі

Ізраїль заявив, що допоможе розробити "розумну" систему оповіщення про повітряні тривоги.

В даний час українська та ізраїльська сторони ведуть діалог про адаптацію в Україні системи раннього оповіщення про повітряну тривогу. Про це повідомив посол Ізраїлю в Україні Міхель Бродський

"Ізраїль обіцяв надати Україні систему раннього оповіщення. Ізраїль виконає обіцянку. В даний час йдуть переговори про те, як систему адаптувати для потреб України", - сказав посол.

Він зазначив, що в його країні система працює добре, але загрози в Ізраїлі та Україні дуже відрізняються.