Він додав, що поставка ЗРК Patriot значно посилить протиповітряну оборону.

Переданий Берліном Україні зенітно-ракетний комплекс (ЗРК) Patriot із боєприпасами до нього зможе збивати цілі російських окупантів на відстані до 150 км.

Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону. "Комплекс далекобійний, зможе діставати цілі на відстані до 150 км, а це дозволить відганяти подалі російську авіацію від наших кордонів", - пояснив Ігнат.

Крім того, він зауважив, що якщо це один з останніх варіантів ЗРК, а саме, Patriot PAC-3, то він також зможе збивати балістичні ракети, такі як Іскандер-М, на відстані до 40 км.

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При цьому він додав, що поставка ЗРК Patriot значно посилить протиповітряну оборону. "Чим раніше він стане на бойове чергування, тим краще. Зможемо реагувати і робити ті речі, про які вже давно говорили", - сказав Ігнат.

ЗРК Patriot для України

В кінці 2022 року Вашингтон анонсував, що передасть Україні ЗРК Patriot. А 5 січня цього року про бажання приєднався до ініціативи Білого дому і надати Києву ЗРК Patriot заявив Берлін.

А 18 квітня Німеччина повідомила, що вже доставила систему ППО Patriot в Україну.

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