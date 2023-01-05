Крім того, США мають намір поставити Україні БМП М2 Bradley, а Німеччина — БМП Marder.

Німеччина приєднається до США у постачанні Україні комплексів Patriot.

Про це повідомили у Білому домі за підсумками телефонної розмови президента США Джо Байдена із канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

Зазначається, що під час розмови лідери держав обмінялися думками щодо "агресивної війни, яку Росія веде проти України", та підтвердили свою підтримку суверенітету та незалежності України, а також "непохитну солідарність з Україною та українським народом перед обличчям агресії Росії".

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"Президент Байден і канцлер Шольц висловили спільну рішучість продовжувати надавати необхідну фінансову, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку Україні стільки, скільки буде потрібно. Для цього США мають намір поставити Україні БМП М2 Bradley, а Німеччина — БМП Marder", - розповіли у Білому домі.

Уточнюється, що обидві країни планують тренувати українських військових на відповідних системах.

Також Байден і Шольц підтвердили свій намір і надалі підтримувати нагальну потребу України щодо засобів протиповітряної оборони.

Нагадується, що наприкінці грудня США оголосили про передачу Україні батареї зенітних ракет Patriot.

Відтак Шольц зазначив, що Німеччина передасть Україні додаткову батарею комплексів Patriot.

Допомога Україні від Німеччини

Федеральний уряд оновлює перелік наданих Україні озброєнь щотижня. Востаннє він був оновлений 15 грудня 2022 року. Тоді влада Німеччини передала українській стороні ракети для ППО IRIS-T.

Також наприкінці грудня повідомлялось, що Німеччина передала вісім генераторів для Національної енергетичної компанії "Укренерго".

ЗРК Patriot для України

21 грудня 2022 року в США оголосили про передачу Україні нового пакета військової допомоги. Серед іншого до нього увійшов ЗРК Patriot.

Як заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, надання Україні системи ППО Patriot - це психологічний перелом, який свідчить, що ще одне табу на постачання зброї ЗСУ знято.

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