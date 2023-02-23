РФ імовірно готується до нової спроби наступу на Вугледар, але малоймовірно, що має боєздатну ударну силу.

Упродовж останніх 48 годин продовжувалися важкі бої в Бахмутському секторі. Українські сили зберігають відкритими маршрути постачання із заходу, попри "повільне оточення" росіянами в останні шість тижнів.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії із посиланням на дані розвідки. Водночас на півдні Донеччини місто Вугледар зазнавало інтенсивних обстрілів.

"Існує реальна можливість, що Росія готується до ще однієї спроби наступу в цьому районі, попри провалені атаки, які призвели до значних втрат на початку лютого і наприкінці 2022 року", - йдеться в повідомленні.

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Як зазначають у британській розвідці, східна група сил Росії, імовірно, відповідальна за операцію у Вугледарі.

"Її командир, генерал-полковник Рустам Мурадов, імовірно перебуває під сильним тиском стосовно покращення результатів після жорсткої критики з боку російської націоналістичної спільноти у зв'язку з минулими невдачами. Однак малоймовірно, що Мурадов має ударну силу, здатну здійснити прорив", - йдеться в повідомленні.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, аналітики ISW зазначають, Росії бракує бойової потужності та ресурсів, необхідних для підтримки її нових наступальних операцій в Україні. На початку лютого російські війська активізували наступальні дії щонайменше на 4-5 напрямках, але поки не досягли значних успіхів. В ISW цитують заяву голови ГУР Кирила Буданова, який зазначив, що російський наступ настільки неефективний, що його майже непомітно.

За даними Генштабу, минулої доби Збройні сили України відбили близько 90 атак російських окупантів на п'яти напрямках. Росія свої основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Також російські військові завдали 10 ракетних та 19 авіаційних ударів, здійснили 37 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Тим часом, через провал наступу та втрати російських окупантів біля Вугледару "козачий загін" ворога відмовляється наступати. Цей загін так званих козаків був приданий 155-й бригаді морської піхоти Тихоокеанського флоту, який був розбитий українськими воїнами.

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