В ISW наголошують, що російські сили не мають значних невикористаних боєздатних резервів.

Росії бракує бойової потужності та ресурсів, необхідних для підтримки її нових наступальних операцій в Україні.

На початку лютого російські війська активізували наступальні дії щонайменше на чотирьох-п'яти напрямках у Луганській, Донецькій та Запорізькій областях, але поки не досягли значних успіхів, проте їхній особовий склад і ресурси продовжують виснажуватися. Про це йдеться в новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

В ISW цитують заяву голови ГУР Кирила Буданова, який зазначив, що російський наступ настільки неефективний, що його майже непомітно. Він також додав, що російські війська розподіляли снаряди та боєприпаси для підтримки наступу на Бахмутському, Лиманському та Вугледарському напрямках, зберігаючи снаряди на інших ділянках.

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"Заява Буданова збігається з оцінкою ISW про те, що російські війська віддають перевагу Бахмутському та Лиманському напрямкам, і ще не здійснили значних зусиль для наступу в районах на захід від Донецька", - йдеться в повідомленні.

В ISW вкотре наголошують, що російські сили не мають значних невикористаних боєздатних резервів. Росія направила на передову понад 90% із понад 300 тисяч мобілізованих осіб.

Аналітики також згадують заяву Буданова щодо того, що заявлена Кремлем ціль виробляти 800 танків на рік є нереалістичною. Експерти ISW зазначають, що війська РФ втратили вже не менше 1500, а можливо й до 2000 танків.

Аналітики також згадують зростаючий конфлікт між підконтрольним Євгену Пригожину ПВК "Вагнера" і міноборони РФ під керівництвом Сергія Шойгу. Зокрема, Пригожин звинуватив російське міноборони у брехні щодо забезпечення всіх своїх підрозділів артилерійськими боєприпасами, стверджуючи, що бойовики "Вагнера" отримують лише 20% обіцяних їм снарядів.

Війна в Україні - новини

Як повідомляв УНІАН, голова Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND) Бруно Каль вважає, що Кремль, як і раніше, не готовий змиритися з поразкою в Україні, тому може провести нові хвилі мобілізації, щоб переломити ситуацію на свою користь. Каль зазначив, що нав'язати Україні свою волю Кремль зможе, тільки пославши ще більше людей на фронт - мобілізованих восени понад 300 тисяч осіб може виявитися недостатньо.

Нагадаємо, станом на 22 лютого російські війська втратили вбитими вже понад 145 тисяч солдатів. Також агресор втратив понад 3300 танків, близько 6600 броньованих машин і 2300 артилерійських систем.

Тим часом, за даними Генштабу ЗСУ, російські загарбники збільшують чисельність окупаційного особового складу для ведення наступальних дій. Основні зусилля ворог зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

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