Цей загін був прикріплений до бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту.

Через провал наступу та втрати російських окупантів біля Вугледару "козачий загін" ворога відмовляється наступати.

Про це йдеться в повідомленні Генерального штабу Збройних сил України. Цей загін так званих козаків був приданий 155-й бригаді морської піхоти Тихоокеанського флоту.

"У зв'язку із провалом наступу та значними втратами у живій силі під Вугледаром, особовий склад добровольчого, так званого козачого загону, який був приданий 155-й бригаді морської піхоти Тихоокеанського флоту, відмовляється від подальшої участі у наступальних діях", - зазначили у Генштабі.

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Як повідомляв УНІАН, 18 лютого речник Об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський зазначив, що окупанти суттєво зменшили наступальні та штурмові дії на Вугледарському напрямку порівняно з минулим тижнем.

За словами речника, противник наступав мотострілецьким відділенням, у якого не було важкої і бронетехніки, тож такі дії можна назвати "суїцидальними". Також є випадки, коли відправляють на штурм групу із бронетехнікою, але без боєкомплектів.

22 лютого Дмитрашківський зазначив, що російські окупанти активізувалися на Вугледарському напрямку. За його словами, в районі Вугледара Донецької області протягом доби противник 43 рази штурмував позиції ЗСУ, ворог зазнає шалених втрат.

Тим часом, на Бахмутському напрямку Донецької області знищено ще 25 російських окупантів, повідомили в Державній прикордонній службі України. Зокрема, п'ять загарбників ліквідували танкісти ЗСУ, а ще 20 загарбників було ліквідовано зусиллями прикордонників з мінометів.

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