Зокрема, п'ять загарбників ліквідували танкісти ЗСУ, а ще 20 загарбників було ліквідовано зусиллями прикордонників з мінометів.

На Бахмутському напрямку Донецької області знищено ще 25 російських окупантів, повідомляє Державна прикордонна служба України у Telegram.

Зокрема, прикордонники на Бахмутському напрямку відбили два ворожих штурми.

"Оператори БПЛА визначили маршрут руху противника та координати захоплених ним об’єктів. Танкісти ЗСУ знищили споруду, де перебували окупанти – щонайменше 5 ліквідовано. Прикордонники-мінометники обстріляли ворожі сили перед оборонними позиціями і знищили 20 загарбників", - йдеться у повідомленні.

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Втрати РФ в Україні – актуальне

Продовжують зростати втрати окупантів на війні в Україні. На думку оглядача Олександра Коваленка, причини цьому дві – неякісний мобілізаційний ресурс і дефіцит техніки.

Наприклад, ресурси у живій силі на Вугледарському напрямку ворог намагається поповнити моряками, яких відправляють у розгромлені підрозділи як гранатометників.

За підрахунком розвідки Великої Британії, загальні втрати російських військ в Україні від початку повномасштабного вторгнення зараз становлять до 200 тисяч осіб, з яких до 60 тисяч – ліквідовані.

До 2000 окупантів Росія втрачає наразі на кожні 90 метрів захоплених територій на сході України, уточнюють у розвідці НАТО. Пригожин показав гору трупів "вагнерівців".

З’являються нові дані щодо втраченої техніки ворога. Як підрахував IISS, з 24 лютого Росія втратила близько 50% свого довоєнного парку сучасних танків Т-72Б3 і Т-72Б3М. Крім того, ворог суттєво виснажив свої запаси крилатих ракет, втрат зазнала і російська авіація.

Окремо ЗСУ демонстрували знищення рідкісного російського "Солнцепьоку". Нещодавно з’явилося перше підтвердження знищення унікальної станції РЕБ "Палантин".

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