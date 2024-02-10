За словами глави українського МЗС, главу РФ "потрібно перемогти, а не допомагати поширювати кровожерну брехню".

Світ не повинен поширювати "божевільну пропаганду" президента Росії Володимира Путіна. З таким закликом, коментуючи в соцмережі Х інтерв'ю лідера РФ американському журналісту Такеру Карлсону, виступив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Він нагадав, що інтерв'ю було розповсюджене за день до смертельного ракетного удару по Харкову, внаслідок якого загинуло семеро людей - зокрема, троє дітей.

"Росіяни спалили живцем паралізованого чоловіка та його дружину, а також цілу родину з п’яти осіб: молодих батьків, їхніх дітей чотирьох і семи років і новонародженого. Інтерв’ю з Путіним у 2024 році — це все одно, що дати слово Гітлеру в 1944 році. Його потрібно перемогти, а не допомагати поширювати кровожерну брехню", - підкреслив Кулеба.

Інтерв'ю Путіна Такеру Карлсону

Днями лідер РФ Володимир Путін вперше з початку війни дав інтерв'ю західному журналісту. Він поспілкувався з американським журналістом Такером Карлсоном, який виступає проти американської допомоги Україні.

В інтерв'ю Путін, зокрема, заявив, що РФ не починала війну в 2022-му році в Україні, "не відмовлялася від перемовин", і що "Росія та Україна рано чи пізно домовляться".

Згодом російські та американські журналісти облаяли Карлсона. Вони назвали його пропагандистом і заявили, що він не журналіст.

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