Такера Карлсона назвали пропагандистом і заявили, що він не журналіст

Американські та російські опозиційні журналісти розкритикували Такера Карлсона за те, що він взяв інтерв'ю у президента РФ Володимира Путіна, повідомляє Politico.

Наприклад, американська журналістка та історик Енн Епплбаум відповіла на слова Карлсона про те, що жоден західний журналіст не давав можливості Путіну висловитися.

"Багато журналістів брали інтерв’ю у Путіна, який також часто виступає з широкими промовами. Інтерв’ю Карлсона відрізняється тим, що він не журналіст, він пропагандист, який неодноразово допомагав автократам приховувати корупцію", – написала Епплбаум.

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"Бідолашний, бідний Володимир Путін. Досі ніхто на Заході не мав нагоди почути, як він пояснює всі чудові причини, чому він повинен був вторгнутися в Україну. Не в промові, яка транслювалася в прямому ефірі в кожній глобальній мережі вранці вторгнення, і не в незліченних інших", – саркастично написав головний кореспондент Wall Street Journal Ярослав Трофімов.

До критики долучилися й російські опозиційні журналісти, які облаяли Такера та звинуватили в підігріванні пропаганди Кремля.

"Неймовірно! Мені, як і сотням російських журналістів, довелося виїхати в еміграцію, щоб продовжувати репортажі про війну Кремля проти України. Альтернативою було сісти у в'язницю. І тепер цей SoB (у сленговій англійській - особиста образа) вчить нас хорошій журналістиці, знімаючи з номеру Ritz за 1000 доларів у Москві", – написала російська журналістка Євгенія Альбац.

Інтерв'ю Такера Карлсона з Путіним: що треба знати

Карлсон працював на багатьох американських каналах, від CNN до MSNBC. Останнім був Fox News. Карлсон був зіркою цього телеканалу, де з 2016 по 2023 рік він вів вечірнє політичне телешоу Tucker Carlson Tonight, аудиторія якого часом перевищувала 5 млн глядачів. Після звільнення з Fox створив Tucker Carlson Network.

Такер Карлсон близький друг екс-президента США Дональда Трампа. Ключова аудиторія журналіста – це американці з ультраправими поглядами. Крім того, журналіст став відомим завдяки підіграванню теоріям змов. Наприклад, він заявляв, що в уряду США є космічний корабель інопланетян.

Після початку повномасштабної війни він активно критикував виділення допомоги Україні і підігравав російській пропаганді. Наприклад, він заявляв про "американські біолабораторії в Україні" та звинувачував Київ у підриві Каховської ГЕС.

Нещодавно Карлсон поїхав до Москви, де взяв інтерв'ю в президента РФ Путіна. За даними The Wall Street Journal, інтерв'ю може бути опубліковано вже завтра зранку, 8 лютого.

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