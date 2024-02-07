За даними The Wall Street Journal, інтерв'ю може бути опубліковано вже завтра, 8 лютого.

Американський журналіст, колишній ведучий телеканалу Fox News Такер Карлсон взяв інтерв'ю у президента РФ Володимира Путіна, ставши першим західним журналістом, який отримав можливість поспілкуватися з Путіним, з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Факт інтерв'ю підтвердив прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков. Пояснюючи, чому Путін зважився на інтерв'ю, Пєсков зазначив, що позиція Карлсона "відрізняється від інших".

"Вона жодним чином не проросійська, не проукраїнська, вона, скоріше, проамериканська, але, принаймні, вона контрастно відрізняється від позиції традиційних англосаксонських ЗМІ", - сказав Пєсков.

Відео дня

При цьому, за даними The Wall Street Journal, інтерв'ю може бути опубліковано вже завтра, 8 лютого. За словами Карлсона, інтерв'ю буде опубліковано на сайті X і TuckerCarlson.com, сайті медіа-стартапу коментатора.

Карлсон прилетів до Москви на початку лютого, маючи намір взяти інтерв'ю у російського президента. Коментуючи своє рішення, він заявив, що важливо зрозуміти погляди Путіна, враховуючи те, як війна змінює світ.

"Більшість американців поняття не мають, чому Путін вторгся в Україну і які його цілі зараз", - сказав Карлсон у відео. "Вони ніколи не чули його голосу. Це неправильно. Американці мають право знати все, що можуть, про війну, в якій вони замішані, і ми маємо право розповісти їм про це, тому що ми теж американці", - цитує його WSJ.

Такер Карлсон - що про нього відомо

Карлсон працював на багатьох каналах від CNN до MSNBC і, зрештою, Fox News. Карлсон був зіркою цього телеканалу, де з 2016 по 2023 рік він вів вечірнє політичне телешоу Tucker Carlson Tonight, аудиторія якого часом перевищувала 5 млн глядачів. Після звільнення з Fox створив Tucker Carlson Network.

У соцмережі Х його відео в середньому набирають від 3 до 6 млн переглядів. Аудиторія Такера складається переважно з прихильників крайніх правих поглядів і любителів теорій змови.

Так, Карлсон заявляв, що в уряду США є космічний корабель інопланетян, повторював фантазії російської влади про американські лабораторії з виробництва біологічної зброї в Україні, стверджував, що Україна винна в руйнуванні Каховської ГЕС, і звинувачував Вашингтон у причетності до підриву газопроводів "Північний потік".

Він був одним з перших і найяскравіших представників правих сил, які поставили під сумнів підтримку США України після вторгнення Росії, і допоміг сформувати погляди на Капітолійському пагорбі.

Карлсон брав інтерв'ю у самих різних людей, включаючи Дональда Трампа і прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який відомий своїми антиукраїнськими поглядами, а також нового президента Аргентини Хав'єра Мілея.

РФ поширює дезінформацію

Раніше в ЦПД повідомили, що перед виборами в РФ Кремль почав роботу з поширення на Заході наративів про свою легітимність на тимчасово окупованих територіях України. Для цього Кремль "наймає" західних журналістів, переважно ультраправих поглядів.

Так, нещодавно пропагандистський сюжет в окупованому Маріуполі зняв глава Московського бюро німецького телеканалу ZDF Армін Керпер.

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