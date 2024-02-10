На відео російський диктатор демонстрував ознаки нервозності і, ймовірно, проблем з фізичним здоров'ям.

На відео з інтерв'ю Володимира Путіна американському журналісту Такеру Карлсону помітні ознаки судом, від яких, ймовірно, страждає російський диктатор. Про це пише німецький таблоїд Bild.

Видання зазначає, що в ході двогодинної бесіди Путін відчував себе "помітно напружено". Зокрема журналісти звернули увагу на те, що диктатор знімав наручний годинник, розминав зап'ястя і нервово кашляв.

Однак це не найцікавіше в поведінці Путіна. Британська Daily Mail теж помітила деякі дивні речі. Зокрема журналісти звернули увагу на те, як у Путіна смикалася права нога, а ліву ніби звело судомою, і диктатор натиснув рукою на цю ногу, щоб опустити скуту ступню.

Проблеми зі здоров'ям у Путіна

Фізичний і психічний стан російського диктатора є предметом постійних спекуляцій і чуток, тоді як достовірних даних на цей рахунок практично немає.

Так, у січні колишній політтехнолог Кремля Ростислав Мурзагулов стверджував, що у Путіна нібито підтвердили онкологічне захворювання. У поїздках його супроводжує профільний лікар. Мурзагулов запевняв, що інформацію про хворобу Путіна йому підтвердили власні джерела з оточення диктатора.

Також ми розповідали, що фахівець з психодіагностики Дмитро Попов і психотерапевт Тіна Берадзе проаналізували "зовнішній вигляд" Путіна в його публічних виступах. Вони стверджують, що у російського диктатора, ймовірно, є проблеми з хребтом або центральною нервовою системою. Зокрема у нього права нога і права рука функціонують проблемно.

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