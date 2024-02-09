Російський диктатор вчергове перекручував факти та маніпулював історією, намагаючись виправдати вторгнення в Україну.

Російський диктатор Володимир Путін дав інтервʼю екс-журналісту Fox-News Такеру Карлсону, який відрізнявся українофобними заявами та виправдовував російське вторгнення в Україну. Розмова затягнулася на дві години.

Традиційно Путін видав свою версію історії України та ще чимало несумісних з реальністю заяв. УНІАН зібрав основні тези диктатора з нашумілого інтервʼю.

"Росія не починала війну (проти України) у 2022 році. Ціль РФ – закінчити війну, яку в 2014 році розпочала Україна".

Росія "не відмовлялася від перемовин".

"Росію просто водили за ніс у ситуації з Мінськими угодами".

"Угорці, які живуть на Заході України, хотіли б повернення земель на історичну батьківщину". При цьому диктатор додав, що нібито ніколи не мав розмов на цю тему із премʼєром Угорщини Віктором Орбаном.

Революцію Гідності очільник Кремля назвав "держпереворотом", який став "політичною помилкою ЦРУ".

"Глобальна війна суперечить здоровому глузду, це поставить людство на межу знищення".

"Росія не має територіальних претензій до Польщі, Латвії чи когось ще. Відправлення військ Москва може розглянути у разі нападу".

"Російські гіперзвукові ударні системи вдосконалюються щодня, але це лише вимушена відповідь".

Росія "добровільно та ініціативно пішла на розвал Радянського Союзу", розраховуючи на те, що це буде сприйнято Заходом як "запрошення до співробітництва та союзництва".

"Росія та Україна рано чи пізно домовляться".

Варто зазначити, що чималу кількість часу Путін розповідав Карлсону свою версію історії України. Те, що в пропагандистських ЗМІ РФ назвали "історичною довідкою", тривало 25 хвилин.

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Інші заяви Путіна про війну проти України

Від початку повномасштабної війни російський диктатор Володимир Путін та інші представники влади РФ розповсюджують чимало фейків про Україну. Інші ж їхні заяви намагаються всіляко виправдати вторгнення на територію суверенної держави.

Так, на початку лютого 2024 року Путін заявив, що це росіяни хотіли захопити Крим і Донбас. Він підкреслив підкреслив, що "нічого б не відбувалося" в питаннях Криму і Донбасу, якби не "настрій суспільства" в Росії.

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