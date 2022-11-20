Це залежить від багатьох чинників, тому мова йде не про тижні, а про місяці.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, скільки потрібно часу, щоб перші вироблені в Росії іранські дрони стали на озброєння російської армії.

На його думку, це залежить від багатьох чинників, передусім від бажання країн розгорнути це. Мова йде не про тижні, а про місяці, розповів він в ефірі інформаційного телемарафону.

"Однозначно, що це не буде швидко. Тому що розгорнути (виробництво - УНІАН) можливо на якихось потужностях, просто завезти там, де вже є обладнання, але все одно все це потребує часу. І як ми знаємо, в Росії цей процес може бути дещо затягнутий, може хтось захоче на цьому додатково ще й заробити", - акцентував Ігнат.

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Речник командування Повітряних сил ЗСУ додав, якщо виробництво все ж таки запустять, "зрозуміло, що Іран хоче просто уникнути саме санкційних питань, санкційного тиску, передавши Росії "мопеди" і креслення до них".

Співпраця Росії з Іраном: що відомо

Як повідомляв УНІАН, за інформацією ЗМІ, Росія та Іран домовилися про виробництво дронів на території РФ.

Зокрема, The Washington Post із посиланням на дані розвідок США та інших країн Заходу повідомляло, що Кремль досяг угоди з іранською владою про початок виробництва сотень безпілотників на російській території на початку листопада.

Росія активно застосовує іранські безпілотники Shahed-136 для ударів по українських містах та обʼєктах критичної інфраструктури.

За інформацією Повітряних сил ЗСУ, станом на 9 листопада Росія випустила по території України понад 400 іранських дронів-камікадзе з моменту їх першого застосування.

Також раніше повідомлялося, що під час вивчення одного зі збитих дронів виявилося, що в ньому є деталі понад 30 європейських та американських компаній. Найбільше у них використовувалися американські запчастини.

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