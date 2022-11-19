Угоду про виробництво безпілотників уклали на початку листопада.

Російська Федерація уклала з Іраном угоду про виробництво дронів на російській території.

Як повідомляє The Washington Post із посиланням на дані розвідок США та інших країн Заходу, Кремль досяг угоди з іранською владою про початок виробництва сотень безпілотників на російській території на початку листопада.

Троє посадовців на умовах анонімності розповіли виданню, що Іран і Росія швидко рухаються до передачі проектів і ключових компонентів дронів. Зазначається, що такі кроки можуть дозволити почати виробництво безпілотників на території РФ протягом декількох місяців.

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Вигоду з цієї угоди отримають обидві сторони. Так, Москва зможе задовільнити гостру потребу російської армії в високоточних боєприпасах. Водночас Іран отримає суттєві економічні та політичні вигоди.

Як пише видання, іранська влада може припускати, що зможе уникати санкцій, через те, що фактично безпілотники будуть збиратися в Росії.

Іранські дрони на війні в Україні

Росія активно застосовує іранські безпілотники Shahed-136 для ударів по українських містах та обʼєктах критичної інфраструктури.

Речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат заявив, що станом на 9 листопада 2022 року Росія випустила по території України понад 400 іранських дронів-камікадзе з моменту їх першого застосування.

Раніше повідомлялося, що під час вивчення одного зі збитих дронів виявилося, що в ньому є деталі понад 30 європейських та американських компаній. Найбільше у них використовувалися американські запчастини.

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