Російська Федерація уклала з Іраном угоду про виробництво дронів на російській території.
Як повідомляє The Washington Post із посиланням на дані розвідок США та інших країн Заходу, Кремль досяг угоди з іранською владою про початок виробництва сотень безпілотників на російській території на початку листопада.
Троє посадовців на умовах анонімності розповіли виданню, що Іран і Росія швидко рухаються до передачі проектів і ключових компонентів дронів. Зазначається, що такі кроки можуть дозволити почати виробництво безпілотників на території РФ протягом декількох місяців.
Вигоду з цієї угоди отримають обидві сторони. Так, Москва зможе задовільнити гостру потребу російської армії в високоточних боєприпасах. Водночас Іран отримає суттєві економічні та політичні вигоди.
Як пише видання, іранська влада може припускати, що зможе уникати санкцій, через те, що фактично безпілотники будуть збиратися в Росії.
Іранські дрони на війні в Україні
Росія активно застосовує іранські безпілотники Shahed-136 для ударів по українських містах та обʼєктах критичної інфраструктури.
Речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат заявив, що станом на 9 листопада 2022 року Росія випустила по території України понад 400 іранських дронів-камікадзе з моменту їх першого застосування.
Раніше повідомлялося, що під час вивчення одного зі збитих дронів виявилося, що в ньому є деталі понад 30 європейських та американських компаній. Найбільше у них використовувалися американські запчастини.
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