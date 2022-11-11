Експерти нагадали, що Росія протягом перших шести місяців конфлікту випустила понад 3000 крилатих ракет проти України, але так і не зуміла зламати українців.

Те, що Росія сподівається змінити хід війни за допомогою іранських дронів свідчить лише про те, що російська стратегія війни проти України провалилася.

Таку думку висловили дослідники корпорації RAND, передає Голос Америки.

Невдачі на полі бою змушують росіян сподіватися на "чудо-зброю", але сподівання їхні марні, підкреслили дослідники. Використання росіянами іранських дронів не змусить українців здатися і не принесе їм перемогу, зазначили дослідники Рафаель Коен, який є директором програми стратегії та доктрини у Проекті з повітряних сил та Джан Джентіле, який є заступником директора відділу військових досліджень RAND.

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Вони навели приклад, що у роки Другої світової війни Німеччина, яка програвала, у відчаї сподівалася на Wunderwaffen, які мали переломити хід війни, і невипадково цією "диво-зброєю" були першиі крилаті і балістичні ракети, які були, здебільшого "зброєю терору".

"Починаючи з середини червня 1944 року, Німеччина випустила шквал з приблизно 6725 крилатих ракет Фау-1 і 1400 балістичних ракет Фау-2, багато з яких були націлені на Лондон, намагаючись зломити бойовий дух Британії. Кампанія призвела до десятків тисяч британських втрат, але зрештою виявилася неефективною. Британія продовжувала битися", – нагадують військові експерти.

Історично бомбардування мирних жителів рідко спрацьовує, кажуть дослідники військової справи. Російські атаки на українську інфраструктуру, безсумнівно, завдадуть страждань цивільному населенню, якому з приходом холодів доводиться справлятися з відключенням електроенергії та опалення, але іранські безпілотники ані знищать бажання українців воювати, ані завадять поразці Росії. Навпаки, такі бомбардування викликають обурення населення та зміцнюють позиції проти поступок, про що свідчать і результати останніх опитувань.

Експерти нагадали, що Росія протягом перших шести місяців конфлікту випустила понад 3000 крилатих ракет проти України, але так і не зуміла зламати українців. Навпаки, зазначили дослідники, "сьогодні Україна є, мабуть, більш грізним ворогом". А завдяки військовій допомозі Заходу та трофейній російській техніці ще і краще оснащеним, ніж на початку конфлікту.

Коен та Джантіле висловили думку, що дронів не вистачає. Вони зазначили, що за оцінками України, Росія хоче придбати в Ірану близько 2400 безпілотників, але невідомо, чи зможе Тегеран виконати замовлення. Крім цього, дрони є досить легкою мішенню для зенітної, чи ракетної зброї, і як кажуть українці, вони збили близько 70% з понад 300 безпілотників іранського виробництва, які Росія застосувала.

Тож ніяка "диво-зброя" не врятує країну від невдалої стратегії, про це дізналися німці під час Другої світової, цей урок доведеться вивчити і росіянам. І якщо підтримка збережеться, українці, схоже, переможуть, зазначили дослідники з RAND Corporation.

Іранські дрони проти України

Росія вже випустила по території України понад 400 іранських дронів-камікадзе. Більшість безпілотників було збито.

Про продаж БПЛА Росії стало відомо ще у серпні. Іранська влада відкидала звинувачення, навіть після того, як російська армія почала атакувати українські міста цими дронами.

У жовтні з'явилися повідомлення, що Росія замовила у Ірану ще понад 2 тисячі дронів-камікадзе.

На початку листопада у міністерстві закордонних справ Ірану сказали, що таки поставили дрони-камікадзе в Росію, але нібито ще до 24 лютого.

Як повідомляв Reuters, Іран погодився передати Росії ракети "земля-земля" та безпілотники.

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