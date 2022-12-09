У британській розвідці зазначають, що Росія раніше, напевно, вичерпала попередні запаси декількох сотень дронів Shahed-131 та Shahed-136.

Росія, імовірно, отримала нову партію безпілотних літальних апаратів іранського виробництва. Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки у Twitter.

Зокрема, вперше за три тижні з'явилися повідомлення про атаки безпілотних літальних апаратів іранського виробництва. "Ці події ще треба підтвердити, але, імовірно, що Росія вичерпала її попередні запаси декількох сотень дронів Shahed-131 та Shahed-136 і тепер отримала поповнення", - йдеться у повідомленні.

У розвідці зазначають, що 6 грудня 2022 року Генеральний штаб ЗСУ повідомив про збиття 17 безпілотників, у тому числі 14 дронів Shahed-136, а 7 грудня українські посадовці повідомили про застосування Росією іранських дронів для ураження Запорізької та Дніпропетровської областей.

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"Останнє з раніше повідомлених збиття іранських Shahed-136 в Україні відбулося 17 листопада 2022 року. У разі підтвердження досить імовірно, що Росія поновила атаки з новопоставленими безпілотними системами", - заявили у британській розвідці.

Іранські дрони у війні проти України

Росіяни з вересня активно використовують Shahed-136 для ударів по українських містах та об'єктах критичної інфраструктури.

За інформацією ЗМІ, Росія та Іран домовилися про виробництво дронів на території РФ.

9 листопада речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що з вересня російські війська випустили по території України понад 400 іранських дронів-камікадзе. Більшість безпілотників було ліквідовано.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 7 грудня після тритижневої перерви росіяни знову атакували Україну дронами-камікадзе. Усього було виявлено 14 баражуючих боєприпасів, які прямували орієнтовно з південно-східного напрямку. Сили ППО збили 14 Shahed.

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