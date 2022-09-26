ППО знищила всі три дрони.

По Одещині нанесено удар дронами-камікадзе, всі вони збиті силами протиповітряної оборони.

Про це журналістам повідомили в оперативному командуванні "Південь".

Зазначається, що регіон було атаковано сьогодні ввечері.

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"По Одещині ворог спрямував чергову атаку дронів-камікадзе. Всі 3 дрони-агресори знищені силами протиповітряної оборони", - йдеться у повідомленні.

Російська армія використовує іранські дрони

У середині серпня цього року стало відомо, що Іран продав Росії тисячу своїх безпілотників.

Вже 13 вересня Збройні сили України повідомили про перше знищення іранського ударного дрона Shahed-136 на Харківщині.

23 вересня росіяни атакували Одесу дронами-камікадзе з Чорного моря. Внаслідок цього було зруйновано будівлю, загинули дві людини. Тоді нашим воїнам вдалося збити п'ять ворожих безпілотних літальних апаратів.

За два дні російські загарбники знову атакували місто дронами. Було зафіксовано три влучання в адміністративну будівлю.

В ніч на 26 вересня вони продовжили атаку на Одещину, знову застосувавши дрони-камікадзе. Один з них змогли знищити сили протиповітряної оборони, ще два потрапили в об'єкт військової інфраструктури.

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