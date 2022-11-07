Результат протидії дронам зараз досягає майже 100%.

У Миколаєві створені спеціальні екіпажі, які полюють на ворожі дрони, тому вони облітають місто.

Про це повідомив прес-офіцер Миколаївської обласної військової адміністрації Дмитро Плетенчук в ефірі інформаційного телемарафону. За його словами, результат протидії ворожим дронам зараз досягає чи не 100%

"Вони вже зрозуміли, що через Миколаїв пролетіти практично неможливо. І вони облітають його, якщо в них є якісь цілі далі за нами. Але і там їх зустрічають і спалюють. І, як ви знаєте, результат протидії дронам зараз досягає чи не 100%. Так, іноді ще долітають. Але для того, щоб вдарити одним чи двома дронами, вони випускають 15-20", - розповів Плетенчук.

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Росія використовує іранські дрони в Україні

У серпні стало відомо, що Іран продав Росії тисячу своїх безпілотників. Влада Ірану неодноразово заперечувала це, відкидаючи звинувення.

У середині жовтня з'явилися повідомлення, що Росія замовила у Ірану ще понад 2 тисячі таких дронів.

На початку листопада міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амір Абдоллахіян визнав, що вони поставили дрони-камікадзе в Росію, але нібито ще до початку повномасштабної війни.

Наприкінці жовтня в українській розвідці повідомили, що Іран передасть російській армії бронежилети та шоломи.

За даними Reuters, також Іран погодився надати Росії ракети "земля-земля" та додаткові безпілотники.

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