Президент подякував українським воїнам за успішні дії.

Президент України Володимир Зеленський повідомив про успіхи Сил оборони України у збитті російських дронів іранського виробництва і крилатих ракет, а також у знищенні ворожої техніки.

Глава держави під час вечірнього звернення до українців зазначив, що протягом доби в більшості регіонів нашої держави кілька разів оголошувалася повітряна тривога.

"Є збиті "Шахеди", є збиті "Калібри". Зокрема, вісім "Шахедів" збито підрозділом 301-го Нікопольського зенітного ракетного полку. Два "Калібри" знищені підрозділами повітряних командувань "Південь" і "Центр"", - заявив Зеленський.

Відео дня

Президент подякував українським воїнам за цей результат.

"На півдні, як завжди, хороші здобутки у бійців 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка. Знищують техніку ворога, російську живу силу. На відмінно працюють і бійці 406-ї окремої артилерійської бригади – дуже влучно", - наголосив український лідер.

Війна в Україні

Як повідомляв УНІАН, за останню добу на півдні ЗСУ завдали потужних ударів по об'єктах окупантів. За цей період Сили оборони виконали 167 вогневих завдань.

За оцінкою аналітиків ISW, рашисти стикнулися з серйозними проблемами в Україні. Паралельно зі значними втратами особового складу, російська армія не може налагодити постачання важкої військової техніки.

Сьогодні, 4 листопада, ЗСУ показали відео ефектного знищення складів окупантів в одній з найгарячіших точок фронту.

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