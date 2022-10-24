Найближчим часом заплановано передачу 1 тис. 500 бронежилетів і 1 тис. 500 шоломів виробництва Milad (Іран).

Іран передасть армії Російської Федерації бронежилети і шоломи для мобілізованих та відправить радників для застосування безпілотників "Arash-2" та балістичних ракет у війні проти України.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Мобілізованих збройних сил РФ почали забезпечувати бронежилетами і шоломами іранського виробництва, також з Ірану в РФ прибувають нові групи "радників" із застосування безпілотників", - заявляють у розвідці.

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Зокрема, через неспроможність забезпечити нову хвилю мобілізованих необхідною амуніцією власного виробництва, збройні сили РФ починають використовувати спорядження іранського виробництва.

"Найближчим часом заплановано передачу 3 тис. одиниць бронезахисту – 1500 бронежилетів, 1500 шоломів виробництва Milad (Іран). Наразі іранська амуніція перебуває на складі 1061 центру матеріально-технічного забезпечення 3 мотострілкової дивізії (Білгородська область)", - йдеться у повідомленні.

Також влада Ірану планує відправити нову групу радників для надання допомоги збройним силам РФ у бойовому застосуванні нового типу БпЛА – "Arash-2" та іранських ракет класу "земля-земля". Їхні поставки планується розпочати вже найближчим часом.

Також з Ірану в окупований Джанкой відбула група радників Корпусу вартових ісламської революції для надання допомоги у бойовому застосуванні та удосконаленні БпЛА типу "Shahed-136" та "Mohajer-6".

Роль Ірану у війні в Україні

Як повідомляв УНІАН, 20 жовтня у Генеральному штабі Збройних сил України заявили, що на територію Російської Федерації прибули іранські радники та інструктори з використання безпілотних літальних апаратів. Зокрема, відомо про підготовку операторів вже наявних БпЛА "Shahed-136" та перспективних БпЛА "Arash-2".

У серпні стало відомо, що Іран продав Росії тисячу своїх безпілотників. При цьому іранська влада офіційно заперечує продаж безпілотників Росії і стверджує, що зброя потрапила до РФ через треті країни.

У середині жовтня з’явилися повідомлення, що РФ замовила у Ірану ще понад 2 тис. дронів.

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