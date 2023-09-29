Іранські БПЛА набагато небезпечніші, ніж іранські гіперзвукові ракети, - військовий експерт Роман Світан

Іран може передати Росії гіперзвукові ракети вже за кілька тижнів. Військовий експерт Роман Світан розповів УНІАН про переваги і недоліки таких ракет, а також чому їх наявність у РФ не змінить ситуацію на фронті.

Пане Романе, що відомо про ракети Zolfaghar та Fateh-110, які РФ воліє отримати від Ірану?

Іранці ними працювали у Сирії. Заявляють, що це грізна зброя, яка має бойову частину під пів тонни. Але всі експерти говорять про неточність цих ракет. Виконати завдання на заявленій дальності кілометрів вона не може (дальність для Fateh-110 – 300-400 км, для Zolfaghar – 700 км, – УНІАН). Тож постає питання про доцільність. Якщо ця ракета не може потрапити по командному пункту, по складу боєприпасів, то чи є сенс її використовувати?

Росіяни іноді не використовують свої балістичні ракети лише через розуміння, що не влучать. У них також великі питання щодо КІВ (кругового імовірного відхилення). Точності як Storm Shadow/SCALP EG у них просто немає. Системи наведення не можуть виконати задачу прицілювання. Така сама проблема, до речі, у корейських ракет. "Куди ви відправили ракету?" - "У японське море" - "І куди влучили?" - "У японське море".

Іранські ракети неточні. Але неточне влучення може призвести до жахливіших результатів, зруйнованих жилих будинків. Є кілька тижнів, щоби шукати рішення, як цьому протидіяти.

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Наскільки важко перехоплювати, збивати такі ракети?

Це балістичні ракети. Ракети, які летять балістичною траєкторією, йдуть на велику висоту, розганяються, і далі згори пікірують на ціль. Локатори її не бачать за деякими позиціями. Крилату ракету, як літак - видно здалеку. Балістичну ракету дуже складно помітити. І більшість зенітно-ракетних комплексів у нас для роботи з "літачками", крилатими ракетами.

Крім цього, швидкість іранських ракет велика, час підльоту маленький. Є інформація, що у них надзвичайні швидкості, близько 3000 кілометрів на годину. 300 кілометрів вона пройде за кілька хвилин. Для порівняння, крилата ракета йде на швидкості 850-900 кілометрів на годину. З наших засобів ППО її можуть перехоплювати SAMP/T та Patriot. Але радіус перехоплення таких комплексів – 40 кілометрів, не перекриєш усе та вся. Є системи далекого космічного перехоплення, але вони коштують мільярди доларів.

Відреагувати важко, це проблема. Але це не принципово нова проблема. Нічого понад ту небезпеку, що вже є. Ворог виготовляє свої балістичні ракети. І ті ж "Кинджали" та "Іскандери" - кращі ніж Zolfaghar та Fateh-110. Є багато параметрів, за якими вони перевершують іранців.

Наскільки зміниться баланс сил, якщо ворог отримає ще й іранські ракети?

Для нас ці ракети не більша проблема, ніж "Іскандери". Ворог має приблизно 250 таких ракет, близько 50 пускових установок уздовж кордону з Україною. Додасться ще якась кількість. Це серйозна зброя, смерті людей, але це не щось принципово нове.

Ви сказали про доцільність використання таких ракет, зважаючи на їх неточність. На вашу думку, наскільки такі ракети можуть посилити терор проти мирних людей, мирної інфраструктури, наприклад, ТЕС?

Обстрілювати можуть, але це недоцільно. Ну, не потраплять іранські ракети в ТЕС, але поряд розіб'ють все і вся. І, уявіть, прилетів Zolfaghar чи Fateh-110 і вбив одразу сто мешканців багатоповерхового будинку. Якою буде реакція у світі? Занадто негативна. Ми отримаємо не лише касетні ATACMS, а й Tomahawk (крилаті ракети великої дальності, – УНІАН). І, подивимося, як іранці продаватимуть свої ракети, розуміючи, що, вони можуть стати зброєю масового ураження.

А чи можуть іранські ракети змінити ситуацію на фронті? Їх можуть використати, щоб зупинити контрнаступ Сил оборони України?

Немає сенсу таким дорогим комплексом працювати на полі бою. Для цього є армійська артилерія та РСЗВ. Звісно, можуть обстрілювати командні пункти, але немає точності, яка для цього потрібна.

Балістична ракета - некерована у буквальному значенні, вона наводиться за допомогою координат. Не буде ж Abrams стояти та чекати, доки по ньому прилетить балістична ракета?

Якби мені запропонували купити такі для ЗСУ, то я б сказав: "Не треба". Будь-яка дальня зброя має бути високоточною. Якщо зброя не точна, то навіщо її застосовувати? Поставили РСЗВ, випустили 40 ракет, вони накрили площу, причому більшу площу, ніж ракета.

Тоді в чому сенс такої покупки? Дешевше і швидше купити, ніж робити свої?

Однозначно. За чим росіяни бігають світом? За кількістю. Вони багато що можуть робити самі, але кількість виробленого набагато менше використовуваного. Вони за добу відстрілювали 50-60 тисяч боєприпасів, а виробляли 5-6 тисяч. Їм потрібна кількість. Вони не готувалися ні до війни як такої, ні до війни тривалої. Вони не мають тієї кількості запасів, яка має бути у країни, яка нападає, і намагаються їх зібрати. І вони вже не думають про напад, їм потрібна кількість для оборони.

Яке ще іранське озброєння може зацікавити ворога?

Іран має кілька десятків видів БПЛА. Крім Shahed 136, є багато інших небезпечних безпілотників: Mohajer-6, Arash і т.п. Їх можуть постачати великими партіями, використовувати великою групою одночасно. І це може бути набагато небезпечніше, ніж ракети.

Влад Абрамов

Влад Абрамов