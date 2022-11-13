МіГ-31К, озброєний "Кинджалом", вперше вдалося зафіксувати на фото.

На території Білорусі проводить тренувальні польоти МіГ-31К — надзвуковий винищувач-перехоплювач дальнього радіусу дії з гіперзвуковою ракетою "Кинджал" на борту. Цей літак Російської Федерації вдалося зафіксувати на фото. Дослідники припускають, що в РБ знаходяться три МіГ-31К, які здатні застосовувати "Кинджали".

Моніторингова група "Беларускі Гаюн" отримала знімок з МіГ-31К ВКС РФ з реєстраційним номером RF-92339. Він літав над територією Білорусі в супроводі винищувача з Барановичів. На борту літака знаходилася ракета Х-47М2 "Кинджал", що видно на фото.

Знімок також підтверджує, що МіГ-31 з номером RF-92339 був переобладнаний в модифікацію К, яка дозволяє застосовувати "Кинджали". Раніше дослідники володіли підтвердженою інформацією лише про один МіГ-31 на території Білорусі, здатний запускати зазначені ракети. Його реєстраційний номер — RF-92462.

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В середині жовтня дослідники групи "Беларускі Гаюн" писали, що в РБ прибули три літаки спеціальної модифікації МіГ-31К, здатні переносити гіперзвукові аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" і запускати їх на дистанцію до 2 тисяч кілометрів. Реєстраційні номери трьох винищувачів — RF-92339, RF-92462 і RF-92333. Дослідники вже отримали докази, що перші два літаки дійсно здатні використовувати "Кинджали", а значить третій, найімовірніше, володіє такою ж можливістю.

Журналісти також писали про транспортування в "Білорусь" гіперзвукових ракет 16 жовтня. Такі висновки зробили на основі рейсів трьох військово-транспортних літаків Іл-76 ВКС РФ (RF-86902, RF-76722, RF-76724) на аеродром Мачулищі. Вони прилетіли після МіГ-31К і цілком могли привезти "Кинджали".

МіГ-31к з "Кинджалами" в Білорусі

На початку листопада британська розвідка опублікувала супутниковий знімок з двома МіГ-31К і великим контейнером, навколо якого спорудили земляний вал. Експерти вважають, що в ньому зберігаються "Кинджали".

Координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі прокоментував перекидання винищувачів в Білорусь. За його словами, в США немає доказів розгортання літаків з гіперзвуковими ракетами в РБ.

На супутникових знімках компанії Planet Labs, датованих 18 і 31 жовтня, видно МіГ-31К і ракетний комплекс з "Кинджалами" на аеродромі в Мачулищах.

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