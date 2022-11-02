Вашингтон також не побачив жодних ознак того, що білоруські військові зацікавлені в участі у війні проти України.

У Сполучених Штатів Америки немає підтверджень тому, що Російська Федерація перекидає на територію Білорусі гіперзвукову зброю.

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі під час брифінгу.

"Я не можу підтвердити повідомлення про те, що гіперзвукові ракети було розгорнуто до Білорусі", – наголосив Кірбі.

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За словами представника Білого дому, Вашингтон також не побачив жодних ознак того, що білоруські військові зацікавлені в участі у війні проти України.

Перекидання зброї до Білорусі

Росія продовжує перекидати озброєння на територію Білорусі.

Як повідомляла британська розвідка, в Білорусі на аеродромі Мачулищі біля Мінська зафіксовано два російські літаки МіГ-31 і контейнер, який ймовірно використовують для зберігання гіперзвукових ракет "Кинджал".

З лютого по серпень 2022 року залізницею з Росії до Білорусі було ввезено 37 267 "врахованих" тонн або 1390 вагонів боєприпасів. Зазначається, що найбільше боєприпасів було ввезено до Білорусі у лютому 2022 року. Тоді Росія відправила залізницею 26 769 тонн боєприпасів (951 вагон).

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