Двоє знищених росіян мали звання підполковника.

Українські воїни продовжують знищувати російських загарбників. Цього разу підтверджено ліквідацію нової "пачки" офіцерів.

Як повідомив український офіцер, військовий блогер Анатолій Штефан "Штірліц", у російських пабліках підтвердили знищення ще щонайменше дев'ятьох топ-загарбників з офіцерськими погонами. Серед "успішно демобілізованих":

командир мотострілецького батальйону підполковник Байстрюченко Андрій;

підполковник поліцейський запасу Юшковський Дмитро;

капітан 3 рангу Ващук Леонід (ПВК "Вагнер");

старший лейтенант Калінін Данило БДК "Мінськ";

лейтенант Кочіш Юрій;

лейтенант Павлов Євген;

лейтенант Рябчиков Олександр;

лейтенант Семеніхін Дмитро;

молодший лейтенант Перелигін Олександр.

Втрати Росії в Україні - актуальні дані

Як повідомляв УНІАН, за даними Генштабу, за минулу добу в Україні знищено 960 російських окупантів, а з початку повномасштабного вторгнення ліквідовано близько 384140 осіб.

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Також, ворог втратив за минулу добу 35 БПЛА, 10 танків, 29 бойових броньованих машин, 31 артилерійську систему, три засоби ППО, один літак та 49 одиниць автомобільної та спеціальної техніки та автоцистерн.

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