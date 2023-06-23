Аналітики зауважують, що війська РФ можуть все більше побоюватися за цілісність своїх логістичних маршрутів на півдні України.

Сили оборони України можуть активізувати удари по російських наземних комунікаціях на південному напрямку.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), коментуючи удари по Чонгарському мосту на адмінкордоні Херсонської області та Криму.

В ISW констатували, що удари по логістиці ворога на півдні України вже розпочалися. Зокрема, вчора, 22 червня, мер Мелітополя Іван Федоров повідомив про вибухи у Мелітополі та Якимівці Запорізької області. Крім того, росЗМІ стверджували, що вночі було завдано удару Чонгарським мостом на трасі E105. Деякі російські джерела також стверджували, що ЗСУ також завдали удару по мосту через озеро Сиваш.

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На думку аналітиків ISW, ЗСУ можуть посилити удари по тилах та вразливих районах уздовж наземних комунікацій окупантів, щоб порушити їхні шляхи постачання. Схоже, страх окупантів щодо перерізування логістики тільки посилюється. Про це свідчать й стурбовані російські "воєнкори".

Удар по Чонгарському мосту - що відомо

Вранці 22 червня окупанти заявили про удар по Чонгарському мосту на кордоні Криму з Херсонською областю. Нібито це був "приліт" ракет Storm Shadow.

Представник Головного управління розвідки МО України Андрій Юсов прокоментував "бавовну" та наголосив, що подібні атаки будуть повторюватися в майбутньому. За його словами, це робота Сил безпеки, оборони, Руху опору та місцевого населення.

Водночас керівниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк зауважила, що удар по Чонгарському мосту боляче вдарить по логістиці російських загарбників та мінімізує можливості ворога для поповнення запасів.

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