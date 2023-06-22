Представник української розвідки натякнув, що це робота Сил оборони.

У Головному управлінні розвідки Міноборони прокоментували пошкодження Чонгарського мосту на адмінкордоні Херсонської області та Криму.

Як повідомив представник ГУР Андрій Юсов в ефірі телемарафону, подібні атаки продовжуватимуться й надалі.

"Зараз триває робота і її буде продовжено. Це планомірна робота Сил безпеки, оборони, Руху опору, місцевого населення, яке чекає на повернення української законної влади на цих територіях. Можна лише коментувати, що далі буде", – заявив Юсов.

Удар по Чонгарському мосту

Окупанти заявили про удари по мостах на кордоні Криму та Херсонської області. За повідомленням окупантів, "прилетіли" ракети Storm Shadow. Значні пошкодження отримав Чонгарський міст, що веде до Криму.

Згодом у мережі з'явилися перші кадри пошкодженого внаслідок удару Чонгарського моста на адмінкордоні Херсонської області та Криму. На одному з відео видно, що ударом значно пошкоджено дорожнє полотно посеред моста. Рух транспорту зупинено, але на мосту не видно працівників екстрених служб.

Вас також можуть зацікавити новини: