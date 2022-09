Залізна завіса: як можна ізолювати РФ в міжнародних організаціях

Вдершись в Україну і отримавши по зубах, Росія довела усьому світові, що не є глобальним геополітичним гравцем. Ба більше, її не цікавить дотримання встановлених після Другої світової війни загальноприйнятих правил. Проте країна-терорист досі є учасницею глобальних міжнародних організацій, зокрема, ООН. УНІАН поцікавився, чи може світ вказати росіянам "на двері" в таких інституціях, та як це вплине на поведінку РФ.

Коли Росія у 2014 році нахабно анексувала Крим, українці плекали надію, що світова спільнота це не проковтне і країна-терорист отримає "пілюлю", яка надовго змусить забути про повторення таких дій. Проте реакція світу, як і антиросійські санкції, виявились не надто жорсткими. Не отримавши відкоша, Кремль пішов далі та окупував частину українського Донбасу. І знову реакція світу не стала такою, щоб остаточно поставити агресора на місце. Тож РФ пішла далі – й за вісім років почала широкомасштабний наступ на Україну.

Проте тепер, схоже, це вже не зійде росіянам з рук – після 24 лютого "залізна завіса" почала опускатися. І зараз все частіше лунають заклики, якщо не викинути Російську Федерацію з тієї чи іншої міжнародної організації, то хоча б значно обмежити її вплив на прийняття рішень інституціями.

Країна без прав людини

"Першою ластівкою" стало майже самообмеження Росії в Раді Європи (організації, яка слідкує за дотриманням прав людини). Після того, як світ побачив звірячу жорстокість росіян в Бучі та Ірпені, РФ з неї викинули. Правда, Москва, щоб хоч якось зберегти обличчя, напередодні виключення подала заяву про "самовихід". По факту, відтоді з правами людини в Росії покінчено.

За словами судді Європейського суду з прав людини від України Миколи Гнатовського, в ЄСПЛ більше не працюватиме суддя, обраний від Російської Федерації.

І хоча Держдума РФ навіть проголосувала за відмову від виконання рішень Європейського суду з прав людини, юристи зазначають, що Росія все одно залишилась стороною Європейської конвенції з прав людини ще на півроку. Тому ЄСПЛ досі приймає всі скарги про злочини росіян, вчинені до 16 вересня 2022 року. Крім того, зневага РФ до суду не звільняє від виконання вже взятих міжнародних зобов’язань.

"Розуміємо, що РФ не збирається виконувати рішень ЄСПЛ. Але розраховуємо, що ситуація зміниться, Україна переможе, відповідно, РФ буде змушена виплачувати компенсації. Можливо, буде розроблений механізм примусового виконання рішень ЄСПЛ", – зазначає юрист-координатор "We are from Ukraine" Олександра Стешенко.

Також навесні, у квітні, Генеральна асамблея ООН підтримала резолюцію щодо призупинення членства РФ в Раді ООН з прав людини.

"Воєнним злочинцям немає місця в органах ООН, завданнями яких є захист прав людини", – говорив тоді міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Крім того, з весни Україна не припиняє акцентувати на тому, що повноваження Росії варто призупинити і в Організації з безпеки та співробітництва у Європі (ОБСЄ).

"Яка додана вартість участі Росії в ОБСЄ після того, як вона порушила всі десять фундаментальних принципів Гельсінського заключного акта? Як Росія сприяє безпеці та співпраці в Європі, крім того, що руйнує їх? Чому їй досі можна зловживати платформою ОБСЄ для поширення хибних наративів і дезінформації? Зрозуміло, що після всього, що накоїла Росія, вона не повинна бути в ОБСЄ", – зазначав Дмитро Кулеба.

За його словами, Рада Європи вже вжила заходів для захисту своїх принципів та вигнала Росію, тож цей приклад варто наслідувати й іншим організаціям та інституціям: "Ми перебуваємо в тій точці, коли вибір стоїть між створенням прецеденту або дозволом Росії зруйнувати ОБСЄ".

Тепле місце в Раді безпеки ООН

Зараз дійсно саме той час, коли можна і варто говорити про виключення РФ з багатьох міжнародних організацій, адже вона продовжує порушувати усі чинні міжнародні конвенції. А погрози президента Росії Володимира Путіна ядерною зброєю, схоже, переконали світ у нездатності РФ виступати гарантом безпеки. Тож не дивно, що одне з найобговорюваніших питань сьогодні – припинення використання права вето в Раді безпеки ООН.

Ініціатором цього ще у квітні став Ліхтенштейн. Пізніше до ідеї приєдналися США та Туреччина. А 26 вересня відповідна резолюція була схвалена Генасамблеєю ООН. За словами представника України в ООН Сергія Кислиці, відтепер Генасамблея буде вимагати звіту та ініціювати дебати щодо причин накладання вето. З іншого боку, як зазначає постпред України в ООН Володимир Єльченко, у виступах Радбезу і сьогодні пояснюють мотиви застосування цього права.

"Це не завадить постпреду Росії в ООН Василю Небензі й на Генасамблеї ООН розказати те саме, що він розповідає на кожному засіданні Радбезу", – вважає Єльченко.

Проте політологи-міжнародники зазначають, що наслідком спроб реформувати Радбез ООН може стати й виключення з нього Росії. За словами експерта "Української призми" Олександра Краєва, без змоги накласти вето Росія почне або ігнорувати засідання Радбезу або взагалі вийде з Ради безпеки самостійно.

"Якщо подивитись на поведінку Росії, право вето – єдине, що її там тримає. Якщо її залишать без права вето в Раді безпеки, вона сама вийде з ООН. РФ вже залишила багато інших органів, вже не платить особливі членські внески в ООН. За іншим сценарієм, росіяни встануть "в позу": залишаться в ООН, але почнуть ігнорувати засідання. Так неодноразово робив Радянський союз", – розмірковує Краєв.

Директор школи політичної аналітики Києво-Могилянської академії Максим Яковлєв зазначає, що про реформи в ООН йшлося ще до вторгнення РФ в Україну. А сьогодні процес "підігрівається" прагненням інших країн зайняти місця постійних членів Радбезу.

"Коли критична маса таких країн буде готова боротися за своє місце постійного члена в Радбезі, буде змінено статус-кво і Рада безпеки неминуче буде реформована. Своєю чергою, правила можуть змінитися так, що країну-агресора можуть виключити автоматично. Наприклад, через напад на іншу країну", – припустив Яковлєв.

Бойкот Росії в ООН

Наразі призупинити членство Росії в Раді безпеки ООН Генеральну асамблею ООН закликав голова Європейської Ради Шарль Мішель. Крім того, в Конгресі США також начебто готують звернення до Байдена, щоб ініціативу позбавлення РФ членства в Радбезі висунули американці.

"Рішення про виключення росіян мало б прийматись в Радбезі, але там РФ наразі може застосувати вето. Та в історії ООН вже були приклади, коли виключення відбувалося резолюцією Генасамблеї. Мова Тайвань (у 1971 році місце Китайської республіки (Тайваню) посіла Китайська народна республіка (КНР)). Тобто виключення Росії теж можливе. А спроби анексувати окуповані території України дають всі підстави цього вимагати", – вважає голова комітету Верховної ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко.

До того ж, експерти давно наголошують на тому, що РФ перебуває в ООН, скажімо так, не зовсім законно.

По-перше, Росії (РСФСР) ніколи не було серед 50-ти держав-засновниць Організації, на відміну від України (Української РСР) та Білорусі (Білоруської РСР).

По-друге, РФ посіла в ООН місце СРСР, хоча "правонаступницями" зниклого союзу є багато країн. Ба більше, в Статуті ООН такої країни як "Російська Федерація" не існує. Є лише СРСР.

По-третє, в Статуті ООН також існує окрема процедура прийняття нових держав до ООН та членства в Радбезі ООН. В грудні 1991 року Росія "обійшла" це питання: хоча підтримати її членство в Радбезі мали б дві третини держав-членів організації, процедуру навіть не було започатковано.

Експерти вже давно, хоча поки лише в теорії, обговорюють, як можна було б викинути РФ з організації. Один зі способів – звернутись до Міжнародного суду за рекомендаційним рішенням щодо законності зайняття Росією місця СРСР в ООН.

"Це просте питання з єдиною відповіддю: "так", чи "ні". І, з юридичної точки зору, Міжнародний суд не зможе сказати "так". Він скаже "ні". Попри те, що Росія, очевидно, не визнає таке рішення, всі інші члени ООН можуть його визнати. Після цього почнеться ігнорування та бойкотування легітимності повноважень російської делегації", – переконаний постпред України в ООН Володимир Єльченко.

Проте Україна цілком може розпочати бойкот Росії в ООН вже зараз.

"Для цього необхідна лише офіційна заява про невизнання РФ членом ООН. Навіть якщо цю заяву підтримає лише декілька держав-членів, легітимність РФ в ООН все ж буде підірвана", – вважає Мережко.

Мирний атом

Пропозиції позбавити РФ членства лунають і на полях Генеральної конференції МАГАТЕ. Зокрема, спікери звертають увагу, що РФ вже не виконала рекомендації МАГАТЕ, відмовившись виводити війська з території ЗАЕС. Натомість продовжує обстрілювати Запорізьку та Південноукраїнську атомні станції.

За словами міністра клімату Польщі Анни Москви, якщо російські війська не вийдуть з усіх українських ядерних об'єктів, членство Росії в агентстві слід призупинити.

"Якщо не допоможе, давайте виключимо РФ з цієї поважної організації", – заявила Москва.

Однак річ у тім, що агентство МАГАТЕ, серед іншого, створювалось для перешкоджання застосування ядерної енергії у військових цілях. Тому ядерну країну навряд чи позбавлять членства, пояснює експертка з ядерної енергетики та безпеки Ольга Кошарна.

"А от призупинити членство РФ в МАГАТЕ – реально. При цьому, представництво РФ має бути зведено до мінімуму. Тобто росіян виженуть з ради управління МАГАТЕ, з департаментів цієї організації. Призупинення членства, безумовно, завдасть РФ репутаційного удару. Але ще сильніше мали б вплинути санкції проти "Росатому"", – зазначила вона.

На думку експерта національного інституту стратегічних досліджень Олексія Їжака, призупинення членства в МАГАТЕ позбавить росіян впливу на формування загальної політики агентства.

"Достатньо дивні заяви звучали від МАГАТЕ й під час окупації Чорнобильської станції, і пізніше під час захоплення Запорізької. Але зараз це змінюється, адже дивна позиція МАГАТЕ була саме через вплив РФ на організацію. Тому призупинення членства Росії дійсно принесе користь", – вважає Їжак.

Ну, і паралельно, варто наслідувати приклад Фінляндії, яка вже розірвала контракт з "Росатомом".

"Це тавро, яке підірве міжнародні комерційні позиції "Росатому". Чи буде хтось підтримувати контракти з "Росатомом", коли РФ не гарантує навіть безпеку власної поведінки?", – розповідає Їжак і додає, що призупинення членства Росії в МАГАТЕ може не прямо, але опосередковано вплинути на проект з будівництва АЕС в Туреччині, на другу чергу будівництва станції в Угорщині, на проекти в Ірані тощо.

Курс на ізоляцію

Безумовно, призупинення членства Росії в міжнародних організаціях та інституціях завдасть їй великого іміджевого удару та нашкодить спробам загравати з країнами-сателітами.

"Росія буде остаточно визнана країною-ізгоєм у світі. Ізолювання – посил про те, що країна грає не за правилами. Це знизить довіру до РФ у тих країн, з якими вона намагається розвивати стосунки. Мова йде про країни Африки або Азії. Так само РФ втратить можливість розповсюджувати пропаганду, розповідаючи про "Лаоську республіку" замість "Луганської" на Генасамблеї ООН", – говорить політолог Максим Яковлєв.

Звісно, РФ може спробувати створити якийсь "аналог ООН". Врешті, зараз тема "імпортозаміщення" в цій країні дуже популярна. Проте, якщо подивитись на кремлівську "відповідь НАТО" – ОДКБ (Організація договору про колективну безпеку), то можна констатувати, що "аналог" навряд буде дієздатним.

Україна ж, як член ООН, Ради Європи, ОБСЄ та інших міжнародних організацій, продовжить підіймати питання присутності в них Російської Федерації.

Анастасія Світлевська