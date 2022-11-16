Президент провів розмову із Беньяміном Нетаньягу, який нещодавно переміг на парламентських виборах в Ізраїлі.

Володимир Зеленський заявив, що Беньямін Нетаньягу, який отримав перемогу на парламентських виборах в Ізраїлі, пообіцяв президенту "розібратися" та "подумати", як його країна може допомогти Україні посилити протиповітряну оборону.

Як зазначив Зеленський під час спілкування з журналістами в ефірі телемарафону, у відносинах між Ізраїлем і Україною є певне зрушення, яке полягає в тому, що "у нас зʼявився чи повернувся контакт із Нетаньягу, з новим-старим прем'єр-міністром".

"У нас була нормальна розмова предметна, тому що список "предметності" надавала наша сторона. Ми передали всі нюанси, пов'язані з ППО. Це пріоритет номер один. Він запевнив мене, що розбереться якнайшвидше з цим питанням, чи подумає, де він може допомогти, і повернеться з відповіддю", – наголосив президент.

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За словами Зеленського, ізраїльську сторону поінформували про те, що необхідне Україні і в чому саме потрібна допомога.

Він зазначив, що Україну не цікавлять "особливі відносини" Ізраїлю та РФ. Крім того, Україна не просить зброї, якою можна атакувати ворогів.

"Нас цікавлять лише системи захисту", – резюмував Зеленський.

Війна в Україні: допомога від Ізраїлю

У жовтні 2022 року прем'єр-міністр Ізраїлю Яїр Лапід повідомив, що його країна не постачатиме в Україну озброєння.

Пізніше міністр оборони Ізраїлю Бені Ганц поспілкувався зі своїм українським колегою Олексієм Рєзніковим. За підсумками телефонних переговорів стало відомо, що Ізраїль допоможе нашій країні, але системи ППО давати не буде.

Того ж дня президент України Володимир Зеленський закликав Ізраїль допомогти Україні і визначитись – чи він з демократичним світом, чи заплющує очі на російський терор.

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