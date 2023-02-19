Пригожин просив чеченського лідера про підтримку, але той вже не вірить в авторитет очільника "Вагнера".

Ватажок приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин не зміг заручитися підтримкою лідера Чечні Рамзана Кадирова у протистоянні з Міноборони РФ. Останній, схоже, відхилив пропозицію "кухаря Путіна" приєднатися до нової інформаційної кампанії проти відомства.

Як зазначається у новому звіті аналітиків Інституту вивчення війни, Кадиров, ймовірно, відхилив пропозицію Пригожина, оскільки сумнівається, що той зможе відновити свій вплив, який зменшується.

Як зазначили аналітики, 17 лютого Кадиров заявив, що чеченські формування виконуватимуть накази будь-якого командира, призначеного президентом Росії Володимиром Путіним, і що чеченські бойові офіцери мають відмінні, добре скоординовані відносини з Міністерством оборони РФ.

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Кадиров розхвалив діяльність Міноборони після спроби Пригожина заручитися підтримкою глави Чечні за допомогою широко розрекламованого візиту до пораненого командира спецпідрозділу "Ахмат", який відбувся 16 лютого.

"Пригожин посилює свою інформаційну кампанію проти Міністерства оборони РФ, заявивши 18 лютого, що "Вагнер" не підпорядковується МО і "не має нічого спільного з російською армією", - йдеться у повідомленні.

Втім, Кадиров відмовився приєднатися до інформаційної атаки Пригожина на російське Міноборони, оскільки його офіційні зв'язки з Кремлем і позиція в російському уряді є більш вигідними, ніж будь-які політичні відносини з Пригожиним.

Водночас, за даними експертів, ватажок "Вагнера" намагається залучити на свій бік ультранаціоналістичних діячів Кремля та блогерів. Однак люди, які мають зв'язки з Кремлем, ймовірно, "можуть відвернутися від нього, щоб зберегти своє покровительство".

Протистояння Пригожина та Міноборони РФ

Пригожин відкрито вступає у конфронтацію з Герасимовим та Шойгу, заявляючи про успіхи своїх найманців та безпорадність кадрової армії на полі бою. Андрій Піонтковський говорив, що Сергій Шойгу та Валерій Герасимов здійснили військовий міні-переворот. Експерт зазначав, що Герасимова призначили командувачем окупантами в Україні не для перемоги Росії. За словами експерта, Герасимов і Шойгу хотіли ліквідувати Євгена Пригожина.

За даними ГУР, Пригожин безпосередньо не керує бойовими загонами, оскільки його функція переважно медійна та політична.

Як раніше повідомляв УНІАН, засновник "Вагнера" стрімко втрачає авторитет в очах російського президента Володимира Путіна, який вирішив більше не покладатися на його сили і натомість знову довірився Герасимову, Шойгу та звичайним російським військовим.

Раніше військовий експерт, полковник ЗСУ Петро Черник заявив, що між вежами Кремля триває серйозне протистояння, і його розвʼязка неминуча. На його думку, серйозної поразки в цьому протиборстві зазнає саме Пригожин.

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