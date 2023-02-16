Керівництво РФ намагається стримати зростання політичного впливу Пригожина.

У Кремлі заперечують, що рекомендували державним ЗМІ припинити згадувати групу найманців "Вагнера" або її засновника Євгена Пригожина.

"Жодних рекомендацій Кремля ЗМІ не було. Навколо Пригожина і "Вагнера" крутиться багато міфів і фейків", - йдеться у відповіді Кремля на запит Reuters.

Раніше у агентстві заявляли, що російське керівництво намагається стримати зростання політичного впливу Пригожина, оскільки не хоче пускати його у політику. Зокрема, йому заборонили публічну критику міністерства оборони РФ, а російська пропаганда стала менше згадувати його і ПВК.

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Війна Пригожина з міноборони РФ

Андрій Піонтковський говорив, що Сергій Шойгу та Валерій Герасимов здійснили військовий міні-переворот. Експерт зазначав, що Герасимова призначили командувачем окупантами в Україні не для перемоги Росії. За словами експерта, Герасимов і Шойгу хотіли ліквідувати Євгена Пригожина.

За даними ГУР, Пригожин безпосередньо не керує бойовими загонами, оскільки його функція переважно медійна та політична.

Як раніше повідомляв УНІАН, засновник "Вагнера" стрімко втрачає авторитет в очах російського президента Володимира Путіна, який вирішив більше не покладатися на його сили і натомість знову довірився Герасимову, Шойгу та звичайним російським військовим.

Раніше військовий експерт, полковник ЗСУ Петро Черник заявив, що між вежами Кремля триває серйозне протистояння, і його розвʼязка неминуча. На його думку, серйозної поразки в цьому протиборстві зазнає саме Пригожин.

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