Нагороду присвоїли за "трудові успіхи та багаторічну сумлінну працю".

Путін нагородив 26-річного племінника Рамзана Кадирова медаллю ордена "За заслуги перед Вітчизною" II ступеня.

Про це йдеться в Указі президента Російської Федерації від 10 липня 2023 року. Відзначається, що син старшого брата Рамзана Кадирова Зелімхана, який помер в 2004 році, був нагороджений "за трудові успіхи і багаторічну сумлінну роботу".

Як відомо, в 2014 році Хамзат зайняв пост заступника голови Курчалоєвського району, через місяць він став його главою. У лютому цього року племінник Кадирова став віце-прем'єром Чечні і міністром майнових і земельних відносин, а через кілька місяців - радником Кадирова по силовому блоку.

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Нагороди сім'ї Кадирова

Нагадаємо, що цього року Кадиров нагородив себе медаллю "Заслужений правозахисник Чеченської Республіки" і "героя Чечні".

Також навесні він отримав золоту медаль імені Ігоря Курчатова "за видатний внесок у розвиток російського національного дослідницького центру "Курчатовський інститут".

У 2020 році він нагородив медаллю "За заслуги перед чеченською Республікою" свою дочку Айшат. Вже наступного року вона стала міністром культури Чечні.

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