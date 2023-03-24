Раніше аналогічну нагороду посмертно отримав батько Рамзана Кадирова – Ахмат Кадиров.

Главу Чечні Рамзана Кадирова нагородили медаллю "Заслужений правозахисник Чеченської республіки".

Як повідомляє пропагандистський ресурс ТАСС, нагороду вручили "за видатні заслуги у захисті конституційних прав і свобод громадян, мужність і принциповість у питаннях забезпечення національних інтересів чеченського народу, відданість традиційним цінностям і вірність боргу".

Раніше аналогічну нагороду посмертно отримав батько Рамзана Кадирова – Ахмат Кадиров.

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У лютому Кадиров виписав собі медаль "героя Чечні". Відповідну нагороду путінський посіпака заснував власноруч і за "збігом обставин" став першою людиною, яка отримала це звання.

Кадиров призначає родичів на керівні посади в Чечні – що відомо

Родичі Кадирова займають різні посади в республіці. Так, племінник Кадирова очолює його адміністрацію, а двоюрідний брат - уряд Чечні, сестри глави республіки, чоловіки і діти також зайняті в управлінні республікою, писали правозахисники ще у 2016 році.

Нещодавно Кадиров зняв з посади заступника голови уряду Чеченської Республіки свого родича по лінії тітки Хожа-Бауді Дааєва й зробив його міністром освіти. Також хороші місця в уряді Кадиров віддав своїм старшим сестрам - Зулай і Зарган.

Всього журналісти нарахували в уряді Чечні 47 далеких та ближніх родичів Рамзана Кадирова.

Однак сам Кадиров відкрито висміяв подібну думку й заявив, що призначає тих, кому довіряє: "Не смішіть мене. З моїх родичів в будь-якій установі й на будь-якій посаді попит в десятки разів більший, тому що їм потрібно доводити, що вони працюють не завдяки мені, а всупереч. Кому довіряю, того і призначаю".

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