Російські військові шукають можливість дезертирувати.

Російське командування перевело підрозділи найманців Кадирова, перекинутих під Кривий Ріг, у загороджувальні загони.

Про це в ефірі FREEDOM розповів депутат Херсонської облради Сергій Хлань.

За його словами, до активних контрнаступальних дій ЗСУ "кадирівці" грабували цивільних в окупованих селах на півдні України.

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Хлань пригадав перестрілку між бурятами і "кадирівцями" у Чорнобаївці щодо переділу награбованого.

"Найбільша концентрація "кадирівців" була у Снігурівці Миколаївської області та Чорнобаївці. І ми всі пам'ятаємо, як місяць тому буряти і "кадирівці" перестріляли один одного. Вони (буряти) відчували себе господарями у Чорнобаївці, фактично контролювали ситуацію, в тому числі місцевих підприємців. Коли прийшли "кадирівці", то зайнялися переділом цього грабежу, тоді і сталася перестрілка", – розповів депутат.

Зараз же РФ використовує "кадировців" як загороджувальні загони.

"Кадирівці" – дуже слабкі воїни, воювати вони не вміють і не хочуть. Єдине, що вміють – карати і вбивати своїх же. Ось і знайшли їм застосування. Вони їх зараз все більше використовують у Криворізькому напрямку, там, де бойовий дух окупантів низький. Російські військові шукають можливість дезертирувати", – додав Хлань.

За словами Херсонського депутата, окупантам зараз і справді легше здатися в полон ЗСУ, ніж бути вбитими своїми ж: "Єдиний варіант – їм дійсно легше здатися, ніж відступати. Тому росіяни зараз ховаються у покинутих будинках, підвалах, щоб перечекати".

Війна в Україні: актуальні дані

Російські війська зосередили спроби захопити Донбас. Протягом минулої доби ворог щільним вогнем атакував прифронтові села в Донецькій області та у Харківській області.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без змін. Зберігається загроза завдання ракетних та авіаційних ударів по Україні з повітряного простору та території республіки Білорусь.

Тим часом аналітики з Інституту вивчення війни констатують успіх наступальних дій ЗСУ під Харковом. За їхніми даними, захисники просунулися не менш як на 20 км в бік Куп’янська.

В Херсонській області, кажуть у британській розвідці, ЗСУ уповільнюють здатність росіян розгортати операційні резерви і поповнювати запаси на півдні. Міноборони РФ підтверджує певний успіх українських сил на цьому напрямку.

З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували вже 51 250 окупантів і тисячі одиниць ворожої техніки.

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