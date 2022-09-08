Зокрема, удари ЗСУ сповільняють здатність росіян розгортати операційні резерви і поповнювати запаси на півдні.

Точні удари військових Збройних сил України по російських переправах на Дніпрі у Херсонській області сповільняють можливості російських загарбників підсилювати резерви.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

"У Херсонській області українські бригади продовжують здійснювати наступальні операції. Україна, імовірно, знищила військовий понтонний міст в Дар'ївці, який російські сили розгорнули після того, як сусідній автомобільний міст було серйозно пошкоджено", - йдеться в повідомленні.

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Як зазначають у розвідці, переправа в Дар'ївці є одним із головних шляхів між північним і південним секторами російської воєнної присутності вздовж річки Дніпро.

"Систематичні точні удари України по вразливим пунктам перетину, імовірно, продовжують чинити тиск на російські сили, коли вони намагаються стримувати українські атаки: це сповільняє їхню здатність розгортати операційні резерви і поповнювати запаси матеріальних засобів зі сходу", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, Збройні Сили України дають гідну відсіч російським окупантам. Зокрема, під Херсоном з ладу були виведені низка мостів, зокрема Антонівський, Дар'ївський та Каховський. Це значно погіршило логістику окупантів.

Росіяни намагаються облаштувати альтернативні переправи, але успіху не мають. Зокрема, на Херсонщині була знищена баржа з окупантами та бойовою технікою.

29 серпня українське військове командування офіційно заявило про початок контрнаступу на півдні. Швидких результатів досягти не вдасться, адже її метою насамперед є знищення логістичних вузлів окупантів, пошуки "больових точок" РФ. Це, на думку аналітиків з Інституту вивчення війни, руйнує потенціал російського угрупування і перешкоджає проведенню запланованого Кремлем "референдуму".

За словами військового експерта Костянтина Машовця, ЗСУ просуваються в бік Херсона "помірно і плавно". "Бої тривають. Наступ ЗСУ також триває. Він розвивається невеликими темпами, але цілком впевнено і плавно частини підрозділів ЗСУ просуваються в бік Херсона", - говорить Машовець.

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