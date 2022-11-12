Росіяни підірвали під час відступу три мости.

Кремлівські ЗМІ опублікували відео підриву російськими військами мосту на Каховській ГЕС під час відступу з правого берега Херсонської області.

Як пише пропагандистське видання "Известия", на кадрах нібито зображено підрив автомобільного мосту на Каховській ГЕС. Відео, як стверджують росЗМІ, вони отримали 12 листопада.

На мосту з'являється яскравий спалах, після чого слідує потужний вибух.

Відео дня

Росіяни підірвали під час відступу три мости

11 листопада під час відступу на лівий берег Дніпра Росія пошкодила Антонівський залізничний та автомобільний мости, а також міст на Каховській ГЕС.

На Новокаховоській греблі ділянки північної частини і шлюзові затвори були навмисно зруйновані окупантами. Гребля вже була пошкоджена в результаті обстрілів на початку цього місяця і тоді Росія звинуватила Україну, при цьому не надавши ніяких доказів на підтримку своїх тверджень.

Звільнення Херсона

11 листопада український президент Володимир Зеленський підтвердив звільнення Херсона. Також деокуповано правий берег Херсонської області.

За даними командування, всього станом на 11 листопада ЗСУ звільнили від російських окупантів близько трьох тисяч квадратних кілометрів на півдні України. На деяких ділянках тривають пошуки російських військових, що розбіглися.

Секретар РНБО Олексій Данілов на тлі спроб Росії почати переговори заявив, що Україна не має наміру "заморожувати війну".

У Росії виведення військ з Херсона пояснили "маневрами" з метою зберегти боєздатність підрозділів і закріпитися на кращих позиціях. Протягом кількох місяців ЗСУ "кошмарили" окупантів на правобережжі, пошкоджуючи логістичні шляхи ЗС РФ.

У США звільнення Херсона назвали "видатною перемогою України". Як зазначив радник Білого дому Джейк Салліван, ця перемога має ширше стратегічне значення, оскільки зменшилась довгострокова загроза для Одеси та узбережжя Чорного моря.

Вас також можуть зацікавити новини: