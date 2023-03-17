Вони почуваються там у безпеці, адже станція може витримати надпотужні удари.

Російські окупанти використовують Каховську гідроелектростанцію, як військовий об’єкт. Як заявив Генеральний директор "Укргідроенерго" Ігор Сирота в інтерв'ю "Радіо Свобода", на даний момент станція не виробляє електроенергію.

Уже майже пів року Україна не має контролю над Каховською ГЕС. З минулої осені там працює лише російський персонал.

"Ми контролювали станцію практично до вересня 2022-го року місяця включно, але понад п’ять місяців як український персонал був вивезений за межі станції. І я хочу ще раз повторити, що на сьогодні станція не несе жодного навантаження. Це виключно військовий об'єкт для російських військ", - заявив Сирота.

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За інформацією гендиректора станція наповнена вибухівкою та зброєю. Росіяни там організували опорний пункт, адже станція може витримати ледь не ядерний удар. Через це вони почувають себе у безпеці.

На відновлення Каховської ГЕС підуть роки та мільярди гривень. Але більш точно можна буде сказати лише після деокупації.

"Що сталося за 5-6 місяців, ми не знаємо. Ну знаємо, вже бачимо по затворах. Це ще будуть, скажімо, мільярди грошей. Що буде, коли наші війська деокупують Каховську станцію, тоді побачимо. Щоб, наприклад, відновити два агрегати, потрібно щонайменше півтора року. Тобто те, що ми побачили (ушкодження – ред.), на це піде півтора-два роки. Це працювати потрібно вже", – зауважив Сирота.

Ситуація на Каховській ГЕС: що відомо

Наприкінці лютого 2022-го року, Росія окупувала Нову Каховку, а разом з нею і гідроелектростанцію, котра розташована у місті. Ця ГЕС є однією із найбільших в Україні, є нижньою у складі усіх ГЕС Дніпра у каскаді гідроелектростанцій.

Ще у травні 2022-го окупанти розпочали скидати воду з Каховської ГЕС. Наслідком цього стало затоплення набережної в одному із населених пунктів.

У серпні ЗСУ поцілили по мосту біля гідроелектростанції, зробивши його непридатним для належного використання.

На початку 2023-го року росіяни продовжили скидати воду через відкриті шлюзи. Такі дії окупантів можуть призвести до екологічної катастрофи на Херсонщині. У зв’язку з цим Україна звернулася до союзників з проханням допомогти вплинути на РФ.

На практиці скидання води з Каховської ГЕС може бути небезпечним навіть для Києва.

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