Робота для притягнення Росії до відповідальності за найбільший злочин проти природи і людей нашого регіону буде значною, зазначив президент.

Президент України Володимир Зеленський зробив важливу заяву у річницю свідомого підриву російськими загарбниками Каховської гідроелектростанції.

Про це глава держави повідомив у соціальній мережі Facebook. "Рік тому російські окупанти підірвали греблю та будівлі Каховської ГЕС. Це був свідомий і прорахований злочин - один із найбільших їхніх злочинів проти природи та людей усього нашого регіону. Навіть точну кількість загиблих зараз з’ясувати неможливо, бо наймасштабнішого удару зазнала окупована частина Херсонщини", - наголосив Зеленський.

Президент відзначив, що загалом постраждали щонайменше десятки тисяч людей, сотні тисяч залишилися без питної води. Зеленський підкреслив, що були затоплені значні території України та знищене Каховське водосховище, яке забезпечувало, зокрема, стабільність роботи Запорізької атомної станції - найбільшої у Європі.

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"Безпосередні наслідки цього злочину відчувалися навіть у сусідніх країнах нашого Чорноморського регіону", - відзначив глава держави. Водночас, як повідомив глава держави, за рік нашій державі, нашим людям вдалося ліквідувати частину наслідків такого російського удару.

Зеленський вдячний усім, хто рятував людей, допомагав забезпечувати житлом, відновлював постачання питної води. "Це значна робота. І не менш значною роботою буде притягнення Росії до справедливої відповідальності за цей та інші злочини війни - свідомі російські удари по людях і людяності, по всьому живому. Усі, хто працює заради справедливості для України та заради відновлення нашої країни, є захисниками життя", - наголосив президент.

У центрі уваги Каховська ГЕС - зараз це варто прочитати

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали дамбу Каховської ГЕС, що розташована від Херсона вище за течією Дніпра. Дамба отримала критичні ушкодження і більше була не здатною стримувати потік води. Як свідчили відео в мережах, після підриву почалося неконтрольоване скидання води з Каховського водосховища, що призвело до серйозних підтоплень нижче за течією Дніпра населених пунктів на Миколаївщині та Херсонщині.

Через місяць після підриву місцевість довкола водосховища перетворилася на пустелю. Нещодавно декан факультету біології, географії та екології Херсонського державного університету, професор Ігор Пилипенко пояснив, чому Україні потрібно відновити Каховську ГЕС. Зокрема, від води Каховського водосховища залежало від 2 до 4 млн людей. Протягом 70 років його існування на цих територіях була вода, тепер води немає, а люди зі своєю інфраструктурою і системою господарювання залишилися.

Водночас, еколог Вадим Манюк повідомив, що зараз на місці колись величезної водойми швидко підростає молодий ліс. Якщо зараз тут домінують молоді верби, з часом вони поступляться місцем іншим деревам.

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