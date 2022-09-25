Планується додати до арсеналу третій літак CC-130 та 55 військовослужбовців повітряних сил.

Канада планує розширити потужності свого транспортного хабу в Шотландії для полегшення поставок допомоги Україні.

Як повідомляє "Голос Америки", про це міністр оборони країни Аніта Ананд сказала в інтерв’ю канадському каналу CBC News.

Так, зокрема, вона зазначила, що планується додати до арсеналу третій літак CC-130 та 55 військовослужбовців повітряних сил.

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"Ми розширяємось, щоб допомогти Україні, щоб доставити військову допомогу Україні, збільшуючи поставки", - сказала вона.

Ананд додала, що всі країни-члени НАТО намагаються балансувати між наданням України допомоги зброєю та забезпеченням поставками своїх власних військ.

Підтримка Канадою України

17 червня Україна отримала 1 млрд канадських доларів кредиту на пільгових умовах.

18 серпня до державного бюджету України надійшло ще 450 млн канадських доларів (еквівалент 350 млн доларів США) кредиту на пільгових умовах від Канади.

Також заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко зазначав, що Канада зацікавлена у повоєнному відновленні Черкащини.

Війна в Україні: останні новини

Продовжується контрнаступ ЗСУ на півдні й сході країни. У відповідь на поразку ЗС РФ у Харківській області Путін оголосив часткову мобілізацію у Росії.

Окупанти досі зосередили зусилля на захопленні Донецької області. За добу підрозділи Сил оборони України відбили ворожі атаки в районах населених пунктів Соледар, Виїмка, Курдюмівка, Зайцеве, Новомихайлівка та Первомайське

На півдні ЗСУ влучили, зокрема, по переправам та зосередженню техніки окупантів. Попередньо підтверджені втрати ворога за ніч склали 8 військових, 4 одиниці автомобільної техніки та БПЛА.

З початку повномасштабного вторгнення українські захисники ліквідували вже 56 700 окупантів і тисячі одиниць.

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