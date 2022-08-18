Термін погашення - 10 років, ставка – 1,69% річних.

До державного бюджету України надійшло 450 млн канадських доларів (еквівалент 350 млн доларів США) кредиту на пільгових умовах від Канади.

Як повідомляє прес-служба Міністерства фінансів, кошти надані через механізм адміністративного рахунку МВФ.

"Вдячний уряду Канади та особисто заступнику прем'єр-міністра і міністру фінансів Канади Христі Фріланд за безкомпромісну підтримку України в цей дуже складний для нас історичний період. Отримані кошти дозволять підтримати населення України та наблизити перемогу над агресором", - сказав глава відомства Сергій Марченко.

Зазначається, що загальна сума кредиту від Канади становить 1,45 млрд канадських доларів (екв. 1,2 млрд доларів США). Термін погашення - 10 років, процентна ставка – 1,69% річних.

Економіка України під час війни:

17 червня Україна отримала 1 млрд канадських доларів кредиту на пільгових умовах. Це перші кошти, які Україна отримала через механізм адміністративного рахунку Міжнародного валютного фонду.

10 серпня закордонні кредитори України, щоб не допустити дефолту країни, відстрочили виплати за зовнішнім боргом на $20 млрд до 2024 року з можливою пролонгацією ще на рік.

13 серпня 2022 року рейтингові агентства Fitch і S&P погіршили рейтинг України до обмеженого дефолту.

18 серпня Агентство Fitch підвищило кредитний рейтинг України.

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