Попередньо підтверджені втрати ворога за ніч склали 8 військових, 4 одиниці автомобільної техніки та БПЛА.

На півдні Збройні сили України влучили по переправам та по зосередженню техніки російських окупантів.

Про це повідомив спікер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров, коментуючи обстановку станом на 14.00.

Він зазначив, що українськими силами оборони продовжується вогневе ураження резервів противника, порушення його системи управління, логістичного забезпечення. Зокрема, ведеться влучний та ефективний вогневий контроль мостів та переправ через річку Дніпро.

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"Ракетно-артилерійськими підрозділами Сил оборони виконано 133 вогневих завдання за ніч. Нанесено вогневі ураження по переправам в районі Нової Каховки, районах зосередження особового складу та техніки рашистів та по їх засобам протиповітряної оборони. Знищено склад боєприпасів в Херсонському районі, а в Бериславському - і склад, і пункт управління", - йдеться у повідомленні.

Попередньо підтверджені втрати ворога за ніч склали 8 військових, 4 одиниці автомобільної техніки та БПЛА. Решта втрат дорозвідується.

Контрнаступ ЗСУ на півдні

Як повідомляв УНІАН, на півдні Україні українські бійці виявили та попередили прохід ДРГ противника в тил підрозділів ЗСУ в Нововоронцовській громаді. Ворог продовжує повітряну розвідку, обстріли українських позицій та тилових територій.

Українські морські піхотинці за добу знищили дві гармати, самохідну гаубицю "Акація" та склад з авто-бронетехнікою російських окупантів.

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