Позиція країни не змінилася.

Канада вирішила утриматися від відправки військових інструкторів в Україну, оскільки зараз "не найкращий час" для цього.

Про це заявив міністр оборони Канади Білл Блер після зустрічі міністрів оборони країн-членів Північноатлантичного Альянсу. "Обговорювалося питання про місію НАТО для посилення підготовки. Наразі обставини не дозволяють, на мій погляд, спрямувати канадських інструкторів в Україну", - цитує його Sky News.

"Я думаю, що існує цілком зрозуміла занепокоєність з приводу розширення місії з підготовки в Україні в даний час", - сказав журналістам міністр. Відео дня

Зазначається, що Канада з 2015 року допомогла Україні підготувати понад 40 тисяч військовослужбовців, однак вивела інструкторів із країни перед початком повномасштабного вторгнення РФ.

Відправлення інструкторів в Україну: позиція Канади

Навесні Блер говорив, що повернення інструкторів має бути "обережним і обмеженим". Країна не хоче, щоб у РФ виникло враження, що вони "беруть на себе будь-який компонент бойової ролі".

Також він повідомив, що деякі канадські військовослужбовці вже перебувають в Україні - ці люди займаються захистом дипломатів.

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