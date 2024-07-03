Комбінат припинив роботу внаслідок ураження дронами-камікадзе двох основних електропідстанцій Білгородської області.

В результаті атаки безпілотників в ніч на 1 липня зазнав серйозних пошкоджень унікальний об’єкт російського військово-промислового комплексу (ВПК) - Оскольський електрометалургійний комбінат імені Угарова (ОЕМК), який є єдиним в Росії металургійним підприємством повного циклу.

Як повідомило УНІАН джерело в українській спецслужбі, операція здійснена спільними зусиллями Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони та Служби зовнішньої розвідки.

"Комбінат припинив роботу внаслідок ураження дронами-камікадзе двох основних електропідстанцій Білгородської області: ПС "Старий Оскол" поблизу села Незнамово та ПС "Металургійну" біля села Волоконовскоє. Підстанція "Металургійна" є однією з найбільших електропідстанцій у Європі. В результаті операції було повністю знеструмлено Оскольський електрометалургійний комбінат - єдине в Росії металургійне підприємство повного циклу, де реалізовано технологію прямого відновлення заліза і плавка в електропечах, що дають змогу отримати метал, практично вільний від шкідливих домішок і залишкових елементів", - заявив співрозмовник агентства.

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За словами джерела, внаслідок знеструмлення зупинились усі електродугові печі, у яких застиг метал. Для їхнього повторного запуску необхідно провести повну чистку цих печей, замінити дугові елементи, на що може знадобитись декілька місяців. Окремі робітники ОЕМК вважають, що печі доведеться ставити нові. Зважаючи на те, що ОЕМК будувався німецькими фахівцями за німецькими технологіями, без їхньої участі відновити роботу комбінату вірогідно буде складно.

Крім того, в спецслужбі підкреслили, що електрометалургійний комбінат має виключне значення для військово-промислового комплексу РФ. На обʼєкті виробляли високоякісну сталь, в тому числі леговані види спецсталей для автопрому та машинобудування, що використовує бездоменну технологію прямого відновлення заліза "MIDREX" та електродугову плавку. Продукцією комбінату у своїй роботі користуються зокрема такі підприємства російського ВПК:

- "ГАЗ" (прокатні заготовки для виготовлення автомобільної листової сталі; заготовки для штампування автомобільних рам; прокатні заготовки для виготовлення броне листів для легкої броньованої техніки; заготовки для виготовлення кузовів);

- "УАЗ" (прокатні заготовки для виготовлення автомобільної листової сталі; заготовки для штампування автомобільних рам; прокатні заготовки для виготовлення броне листів для легкої броньованої техніки)

- "КамАЗ" (прокатні заготовки для виготовлення автомобільної листової сталі; заготовки для штампування автомобільних рам; прокатні заготовки для виготовлення броне листів для легкої броньованої техніки);

- заводи групи підшипникових компаній "ЕПК" та "SKF" (виготовляють підшипники для, в тому числі, для військової техніки);

- підприємство "АВТОНОРМАЛЬ" (виготовляє кріпильні елементи для заводів автопрому і оборонпрпому, зокрема – усі види високоміцних шкворенів, болтів, інших елементів, які використовуються для виготовлення і ремонту автомобільної і броньованої техніки);

Операції ГУР на території РФ

В травні в Татарстані було проведено операцію з ураження об’єктів військово-промислового комплексу РФ за допомогою безпілотників. Ударні дрони досягли Казані та Нижньокамська, де розташована низка стратегічно важливих підприємств, продукція яких використовується у воєнній галузі.

На початку червня українські дрони вперше долетіли до Північної Осетії в РФ, де розташований стратегічний військовий аеродром РФ "Моздок". При цьому відстань до аеродрому від українського кордону становить близько 1000 км. Джерело УНІАН у спецслужбі повідомило, що атака дронів - це спецоперація ГУР.

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