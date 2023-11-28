Увесь процес своїх злочинів загарбники знімають на відео.

Російські окупанти влаштовують цинічні "розваги" у захоплених будинках мирних українців.

Як повідомив український журналіст Денис Казанський, "освободітєлі" розважаються на окупованих територіях, підриваючи гранатами захоплені будинки.

"Ці люди на повному серйозі продовжують стверджувати, що прийшли в Україну когось захищати та не розуміють, чому їх ненавидять та вважають окупантами", - зазначив журналіст.

На кадрах видно, як окупанти закидують гранатами будинки та хизуються цим. Вибухи в будинках українців приносять їм задоволення, про що свідчать сміх та задоволені вирази обличчя.

Воєнні злочини РФ: окупанти страчують воїнів ЗСУ

Звірячі страти українських воїнів все частіше спливають. На початку квітня в мережі почало ширитися моторошне відео страти українського військовополоненого: російські окупанти ножем відрізали голову ще живій людині.

У Службі безпеки України заявили, що "знайдуть російських нелюдів", які катували та відрізали голову українському військовому. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Навесні цього року Україну шокував розстріл українського військового, який потрапив у полон. Росіяни вбили його після слів "Слава Україні!". З'ясувалося, що від рук окупантів загинув снайпер 163 батальйону 119 окремої бригади ТРО Чернігівської області Олександр Мацієвський.

А влітку в мережі з'явилося відео звірячої страти українського військового окупантами. На опублікованих кадрах російський окупант відрізає геніталії українському воїну канцелярським ножем.

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