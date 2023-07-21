Окупанти відновили атаки на цій ділянці фронту після невеликої перерви.

Російські окупанти продовжували обмежені наземні атаки на лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна і станом на 20 липня просувалися вперед.

Про це йдеться в огляді Інституту з вивчення війни (ISW). На кадрах з геолокацією видно, що російські війська просувалися по трасі № 26 Куп'янськ-Сватове на південь від Новоселовського в 15 км від Сватового. При цьому ЗСУ відбили наземні атаки російських військ на південний захід від Масютівки за 13 км на північний схід від Куп'янська.

У звіті наводяться слова заступника начальника відділу планування застосування Головного управління Національної гвардії України полковника Миколи Уршаловича, який визнав, що російські окупанти зробили обмежену наступальну операцію на лінії Куп'янськ-Лиман, та сказав, що українські сили відбили атаки противника.

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При цьому російські джерела стверджували, що ЗСУ продовжували обмежені наступальні операції на схід від Куп'янська і в районі Кремінної.

Ситуація в Луганській області

На фронті в Луганській області йдуть запеклі бої. Там російські окупанти зосередили величезні сили. При цьому в Інституті вивчення війни повідомляли, що російські окупанти не проводили 19 липня наступів на лінії Куп'янськ-Сватове. А на Куп'янському напрямку ЗСУ продовжували обороняти і утримувати свої позиції.

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