Відправленого пороху вистачить для виробництва понад 80 млн патронів.

Китайська державна компанія Poly Technologies минулого року щонайменше двічі постачала в Росію великі партії бездимного пороху для виробництва патронів.

Як повідомляє The New York Times, Барнаульський патронний завод у РФ отримав із Китаю порох, якого вистачить для виробництва понад 80 млн патронів.

Зазначається, що Poly Technologies вже перебуває під санкціями США за поширення ракетних технологій і надання підтримки Ірану. Ці дані "знову порушують питання про роль Китаю в підтримці Росії, яка веде загарбницьку війну в Україні".

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Держсекретар США Ентоні Блінкен під час візиту до Пекіну заявив, що Китай запевнив Штати, що не надає летальну допомогу Росії для використання в Україні. Крім того, уряд США "не бачить прямих свідчень, які цьому суперечать", але стурбований тим, що "приватні китайські компанії можуть надавати допомогу Росії".

Зазначається, що Барнаульський патронний завод випускає набої для автоматів Калашникова і снайперських гвинтівок, а також міг служити тренувальною базою для терористичного угруповання Вагнера. В даних митного обліку вказувалось, що поставки пороха призначалися "для виробництва патронів іноземного зразка".

Газета наразі не має прямих доказів використання китайського пороху для виробництва саме бойових набоїв. Водночас опитані експерти переконані, що це припущення є найприроднішим у нинішній ситуації.

Росія обходить санкції для виробництва зброї

Днями повідомлялося, що Росія використовує лазівки, купуючи у Заходу величезну кількість технологій, які вона використовує для війни проти України. Понад 60% імпортованих найважливіших компонентів зброї РФ надходять від американських компаній.

За даними документу санкційної групи Єрмака-Макфола, понад 80% електронних компонентів у російських ракетах припадають на компанії з США. Другою країною в рейтингу є Швейцарія (8%). Тоді як на Японію і Німеччину припадає по 3,5%.

Нещодавно Politico з'ясувало, як американські снайперські патрони потрапляють в російські гвинтівки.

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