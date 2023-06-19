Російські компанії задекларували сотні тисяч патронів, отриманих від західних постачальників.

У 60-секундному відеокліпі, розміщеному в Telegram, снайпер у масці зі знаком найманців "Вагнера" у вигляді черепа вихваляє гвинтівку Orsis T-5000 російського виробництва.

"Спорядження дуже добре зарекомендувало себе", - каже військовий репортер телеканалу "Зірка", що знаходиться у веденні Міністерства оборони Росії, пише Politico.

Витягнувши обойму зі своєї зброї, він продовжує: "Вона використовує патрони західного калібру 338. Дуже добре працюють. Може пробити легке укриття, якщо противник знаходиться за ним. А на відкритій місцевості він може вражати противника на відстані до 1500 метрів".

Orsis T-5000 виробляється московською компанією "Промтехнологія", що знаходиться під санкціями США.

А "західні" боєприпаси?

Документи, отримані POLITICO, вказують на те, що "Промтехнологія" та ще одна російська фірма Tetis придбали сотні тисяч патронів американської компанії Hornady, яка використовує товарний знак "Точний. Смертельний. Надійний". Hornady, заснована в 1949 році, резюмує свою філософію фразою: "Десять куль в один отвір".

Отримані дані доповнюють зростаючу кількість свідчень того, що поставки смертоносного і нелетального військового обладнання як і раніше надходять в Росію, попри введені Заходом безпрецедентні санкції у відповідь на вторгнення президента Володимира Путіна в Україну в 2022 році. Військові труднощі виявили відсутність у Росії потужностей з виробництва високоякісних снайперських патронів, кажуть військові експерти, і це підживлює процвітаючий чорний ринок західних боєприпасів.

Інформація про закупівлі такого спорядження ховається у всіх на виду: подробиці угод — імпортери, постачальники та опис товарів — може знайти в мережі будь-хто, у кого є доступ до російського інтернету та знання кодів міжнародної митної класифікації.

Що завгодно, тільки не мисливський

У "декларації про відповідність", поданій до державного реєстру Росії від 12 серпня 2022 року, "Промтехнологія" заявила, що планує закупити партію з 102 200 свинцевих куль Hornady для збору "мисливських патронів", що використовуються в "цивільній зброї з нарізними бочками". Характеристики - кулі калібру 338 Lapua Magnum вагою 285 гран — відповідають характеристикам продукту з каталогу Hornady.

Друга декларація з тією ж датою стосується партії "незакритих гільз для збирання патронів для цивільної вогнепальної зброї", виготовлених Hornady з тією ж специфікацією 338 Lapua Magnum.

Опис вводить в оману: 338 Lapua Magnum не є "мисливським патроном". Це потужний далекобійний снаряд, розроблений західними військовими в 1980-х роках і використовувався їх снайперами в Іраку і Афганістані.

Як вдалося зв'язатися з POLITICO, Стів Хорнаді, генеральний директор сімейної компанії, що базується в Гранд-Айленді, штат Небраска, заперечував продаж боєприпасів в Росію у воєнний час.

"У той момент, коли Росія вторглася в Україну, ми все завершили", — сказав Хорнаді в короткій телефонній розмові.

Хорнаді спочатку відмовився вдаватися в подробиці і, коли його попросили переглянути докази, попросив, щоб вони були відправлені факсом або з кур'єром, оскільки він не користувався електронною поштою. Врешті-решт він відповів після того, як POLITICO надіслав кур'єром письмові запити на коментарі з підтверджуючою документацією.

"Ми категорично нічого не експортуємо в Росію і не маємо дозволу на експорт в Росію з 2014 року", — відповів він. "Ми не підтримуємо продаж нашого продукту жодному російському сукиному синові, і якщо ми зможемо з'ясувати, як вони його купують, якщо вони насправді це роблять, ми вживемо всіх можливих заходів, щоб зупинити це".

Хорнаді додав, що зв'язався з владою США після розслідування POLITICO. Він зазначив, що чинне законодавство США вимагає, щоб покупці отримували дозвіл від Міністерства торгівлі на реекспорт товарів, вироблених у США. "Наскільки нам відомо, жоден з наших клієнтів не порушує цей закон", - сказав він.

Глава ПВК "Вагнера" Євген Пригожин на питання, які боєприпаси використовували його війська, сказав POLITICO, що у них залишилася "величезна кількість боєприпасів натівського виробництва, що залишилися від української армії". У саркастичному голосовому повідомленні, відправленому журналісту POLITICO, Російський воєначальник також попросив допомоги в закупівлі бойових літаків F-35 і снайперських гвинтівок, кулеметів і гранатометів американського виробництва.

"Промтехнологія" заперечує подачу будь-яких митних декларацій на ввезення боєприпасів. Там заявили, що не мають відношення до Hornady, і що у них є можливість виробляти власні боєприпаси. Компанія також повідомила в коментарі POLITICO по електронній пошті, що гвинтівка Orsis і боєприпаси, які виробляє компанія, призначені для "мисливських і спортивних" цілей і знаходяться у вільному доступі на цивільному ринку.

І "Промтехнологія", і Олександр Зінов'єв, вказаний в документах як генеральний директор компанії, потрапили під санкції України, яка наводить докази того, що її гвинтівки Orsis "використовувалися в російських військових операціях на сході України".

"Промтехнологія" також знаходиться в полі зору Вашингтона: "Ми серйозно ставимося до будь — яких тверджень про порушення або ухилення від санкцій і прагнемо забезпечити їх повне дотримання", - заявив представник Ради національної безпеки у відповідь на запит POLITICO. "Ми зробили кроки, щоб притягнути Росію до відповідальності за її війну в Україні, і ввели безпрецедентний режим санкцій, щоб позбавити Росію доступу до засобів і зброї, які живлять військову машину Путіна. Це включає в себе санкції проти таких компаній, як "Промтехнологія".

Порушення санкцій США можуть спричинити штрафи в розмірі до 1 мільйона доларів за кожне порушення, а також до 20 років позбавлення волі для фізичних осіб. Цивільні штрафи можуть становити або подвійну вартість базової транзакції, або близько 350 тисяч доларів за порушення.

На думку військового аналітика Марії Шагіної, опис військових боєприпасів як призначених для полювання або спорту, як це робиться в документах, рівносильно тонко завуальованій виверті, спрямованої на ухилення від адресних "розумних" санкцій, спрямованих на те, щоб позбавити російських військових засобів для ведення війни.

"Строго кажучи, розумні санкції не повинні бути спрямовані проти будь-чого цивільного, щоб уникнути побічної гуманітарної шкоди", — сказала Шагіна, науковий співробітник британського Міжнародного інституту стратегічних досліджень. "Але в авторитарних країнах дійсно скористаються цим".

Росія перезавантажується

Ще одним російським покупцем боєприпасів Hornady є компанія Tetis, яка повідомила про дві поставки з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року, продуктів, перевірених у каталозі Hornady.

Основні власники Tetis Олександр Левандовський та Сергій Сенченко, кожен з яких володіє часткою в 41,1%, пов'язані з російськими військовими. Обидва раніше значилися акціонерами іншої компанії під назвою "Кампо", яка, згідно з документами компанії, володіє ліцензіями на виробництво зброї і військової техніки і веде справи з Міністерством оборони і спеціальним льотним загоном, що експлуатує президентський літак Путіна.

Хоча Tetis не пропонує боєприпаси Hornady на своєму веб-сайті, вона рекламує себе як міжнародного дистриб'ютора RCBS, американського виробника спорядження для перезарядки. Це використовується для складання гільз, капсулів, порохів і снарядів в гільзи, якими потім можна вистрілити.

Перевірка бази даних показала, що остання декларація про відповідність, подана Tetis для RCBS, для електронних ваг, передувала повномасштабному вторгненню Росії 24 лютого минулого року трохи більше ніж на місяць.

Російська торгова бюрократія дозволяє місцевим фірмам поручитися за товари, які вони імпортують, заповнюючи декларації про відповідність, такі як ті, в яких згадується продукція Hornady. Це означає, що постачальник, зазначений у формі, може не знати про конкретні поставки, які могли бути оброблені посередником.

Метт Райс, представник Vista Outdoor, власник RCBS, сказав, що Tetis більше не є міжнародним дистриб'ютором RCBS. "Після вторгнення Росії в Україну наш бізнес прийняв рішення припинити всі продажі товарів в країну", — сказала Райс в електронному листі, додавши, що RCBS видалить список Tetis зі свого веб-сайту.

Чорний ринок

Боєприпаси Hornady або їх компоненти знаходяться у вільному доступі в Росії, поряд з іншим високоякісним закордонним військовим спорядженням.

Візьміть "Снайперський магазин" в Telegram, популярному в Росії додатку для обміну зашифрованими повідомленнями, в ньому є актуальна пропозиція на весь асортимент продукції Hornady, а продавець запрошує покупців відвідати шоу-рум в Сокольниках, Московський район, і пропонує доставка по Росії кур'єром або поштою. На пост POLITICO автор підтвердив, що боєприпаси Hornady є в наявності, але відмовився коментувати, звідки вони були отримані.

Потім є "Антон", який рекламує в своєму профілі продукцію Hornady і RCBS. Він також рекламує обладнання від Nightforce, виробника тепловізійних оптичних прицілів; Lapua, яка допомогла розробити однойменні боєприпаси калібру 338; MDT, виробник систем шасі, магазинів та аксесуарів для гвинтівок; і точний зброяр AREA 419. Всі вони американські, за винятком Lapua, яка базується у Фінляндії і належить норвезькій компанії Nammo.

"Антон" розмістив пропозицію про патрони Hornady 24 жовтня минулого року. На питання через Telegram, чи є все ще Hornady, відповіли: "Vи не виробляємо боєприпаси".

POLITICO в ході свого дослідження також виявила декларації кількох інших російських компаній на боєприпаси, вироблені в Німеччині, Фінляндії та Туреччині.

Чорний ринок, що процвітає, відображає структурний дефіцит російської військової економіки. Його військово-промисловий комплекс може виробляти хорошу стрілецьку зброю, таку як гвинтівка Орсіс, але йому не вистачає потужності для виробництва кількості боєприпасів, необхідних армії, яка веде війну на фронті, що простягається на сотні миль.

"Попри якість вироблених гвинтівок, успішне попадання безпосередньо залежить від компонентів, що використовуються в патронах, а вони, на жаль, імпортні", — поскаржився кореспондент в пості на російському сайті військових новин через кілька місяців після початку війни. Пороху російського виробництва не вистачає стабільності, додав корреспондент, заявивши, що це "неприпустимо в рамках високоточної стрільби".

Постійний доступ до спеціалізованих гвинтівкових патронів, виробленим на Заході, таким як 338 Lapua Magnum, з боку знаходиться під санкціями російського виробника стрілецької зброї, такого як виробник Orsis "Промтехнологія", є "кричущим", сказав Гері Сомервіль, науковий співробітник Королівського інституту об'єднаних служб (Royal United Services Institute). RUSI), Британський оборонний аналітичний центр.

"В даний час в Росії є тільки один виробник цих патронів", — додав він. "Запобігання постачанню цих типів боєприпасів із західних країн до Росії - це легка перемога для тих, хто прагне обмежити можливості Росії вести війну в Україні".

Балканський маршрут

На фронт навколо Бахмута на сході України, нещодавно захоплений найманцями Пригожина після кровопролитного багатомісячного бою, потрапляють не тільки боєприпаси з США. Мабуть, є також патрони з Європейського Союзу, який ввів не менше 10 раундів санкцій проти Росії в поки безрезультатній спробі позбавити путінську військову машину засобів для боротьби.

З жовтня "Промтехнологія" подала чотири декларації на поставку 460 тисяч одиниць, описаних як "мисливські патрони Orsis", більшість з яких відноситься до типу 338 Lapua Magnum. В якості їх постачальника вказана словенська компанія Valerian.

Перша із заявок від 13 жовтня 2022 року включає номер авіанакладної, перші три цифри якої — 262 — вказують на те, що вантажовідправником була російська авіакомпанія "Уральські авіалінії". Однак відразу відстежити маршрут польоту не вдалося.

Valerian була заснована напередодні вторгнення Росії в Україну з оплаченим капіталом у розмірі 7500 євро Гашпером Хейбалом, який раніше працював в американській Voodoo Tactical. На своїй домашній сторінці Валеріан каже: "Наша мета — підготувати вас до вашої місії, якою б вона не була і куди б ви не прямували".

В інтернет — повідомленнях за останнє десятиліття — у тому числі в групі Facebook під назвою EU Guns із заявленою місією "спрощення передачі зброї між європейськими власниками зброї" - Хейбал мало що зробив для того, щоб розвіяти враження, що він є активним торговцем стрілецькою зброєю. Телефонний номер Хейбала, публічно опублікований у цих повідомленнях, збігається з номером Валеріана, який зареєстрований за адресою в селі приблизно за 40 хвилин їзди на південний схід від словенської столиці Любляни.

Додзвонившись за цим номером, Хейбал заперечував, що Valerian відправляв боєприпаси в Росію: "Ми не продаємо ніякої... вогнепальної зброї або боєприпасів, а на Росію діє ембарго", — сказав Хейбал.

У наступному електронному листі про декларації про відповідність Хейбал сказав: "По-перше, ми повинні підкреслити, що ми не знаємо і не розуміємо, як назва нашої компанії Valerian d.o.o. з'явилася в документі".

"По-друге, Валеріан вказаний там не як постачальник, а як виробник, а це неможливо, так як ми не виробляємо боєприпаси. При цьому для нас як і раніше абсолютно незрозуміло, як наше ім'я могло з'явитися на ньому. Ми раді, що ви звернули на це нашу увагу, щоб ми могли зрозуміти, що відбувається".

Словенський дипломат сказав, що, хоча Валеріан ніколи не звертався за дозволом на експорт зброї чи боєприпасів до Росії, він відправляв "окремі частини" до Киргизстану. Центральноазіатська держава є однією з країн, які ЄС має на увазі, коли обговорює 11-й пакет заходів, спрямованих проти третіх країн, які підозрюються в допомозі Росії в ухиленні від санкцій.

"Компетентні служби Республіки Словенія вже ініціювали відповідні процедури з розслідування фактів, що стосуються компанії", — сказав дипломат POLITICO, додавши, що вони перевірять можливий витік товарів в Російську Федерацію. "Словенія твердо підтримує Україну, ми підтримуємо всі пакети санкцій, і особливо цей пакет проти обходу".

Представник Єврокомісії відхилив прохання про коментар, заявивши, що країни-члени блоку несуть відповідальність за введення санкцій. "Оскільки це схоже на дуже специфічний випадок, ці твердження повинні бути додатково розслідувані компетентними органами", — сказав чиновник.

Росія обходить західні санкції - що відомо

Москва навчилася обходити санкції Заходу і повернула рівень експорту мікрочіпів та електроніки, які потрібні для війни проти України. Координатор з питань санкцій у Держдепі США Джим О'брайян заявив, що європейські компанії продають ці матеріали країнам, які потім перепродують з РФ.

При цьому в новому документі санкційної групи Єрмака-Макфола зазначено, що для виробництва ракет Росія використовує електроніку, більша частина якої вироблена амерканськими компаніями.

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